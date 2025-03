La formazione universitaria come motore di sviluppo per il territorio. In Campania, una regione che negli ultimi anni ha registrato una crescita economica significativa ma che continua a confrontarsi con il fenomeno della fuga di talenti, l’orientamento alle professioni del futuro assume un ruolo strategico. Questo il tema al centro dell’evento ‘Muoversi nelle professioni e sul territorio‘, dedicato alle Lauree Magistrali Luiss, che si è svolto giovedì 13 marzo presso la Sala D’Amato dell’Unione Industriale Napoli. All’appuntamento, promosso dalla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali e aperto alle studentesse e agli studenti campani, hanno preso parte manager ed esperti di importanti realtà: Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli; Giancarlo Fimiani, Vicepresidente alla Valorizzazione del Capitale Umano, Innovazione, Ricerca & Sviluppo e Università presso l’Unione Industriali Napoli; Simone Neri, Dirigente del Servizio Studi, documentazione giuridica e parlamentare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Linda Langella, Head of Talent and Development di AVIO. Dai loro interventi, è emerso il ruolo fondamentale della preparazione universitaria nella formazione di giovani talenti pronti a gestire, domani, le sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione, sia nel settore pubblico sia in quello privato. Insieme a loro, il Professor Enzo Peruffo, Dean della Graduate School Luiss, responsabile dello sviluppo dei percorsi Magistrali dell’Ateneo, che ha spiegato: “La Luiss, grazie a un rapporto consolidato con il mondo delle imprese, lavora in prima linea per costruire Corsi di Laurea Magistrale strettamente legati alle reali necessità del mercato del lavoro. Pur avendo sede a Roma – ha aggiunto il Professore – dedichiamo particolare attenzione alla Campania, non solo perché è la seconda regione di provenienza dei nostri studenti, ma anche per la vivacità del suo tessuto economico e imprenditoriale. Un territorio che si distingue in settori chiave come il turismo, l’agroalimentare e l’aerospazio, offrendo opportunità concrete ai neolaureati che vogliono costruire qui il proprio futuro”. L’incontro è stato l’occasione per illustrare le caratteristiche dell’offerta formativa Luiss, in vista delle prove di ammissione per le Lauree Magistrali. La selezione è attualmente aperta, con possibilità di iscriversi entro il 2 aprile all’unica sessione di test.

