A quattro giorni dall’apertura annunciata delle iscrizioni a scuola, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha fatto sapere che la finestra temporale per le iscrizioni all’anno scolastico 2025-26 è stata rideterminata dalle 8 del 21 gennaio alle 20 del 10 febbraio.

Secondo la nota, dietro l’improvviso cambio di programma non c’è alcun intoppo, solo il desiderio di “garantire una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole e consentire alle famiglie di poter effettuare una scelta ponderata”. Le modalità per effettuare le iscrizioni restano quelle di sempre. L’ordine d’arrivo non conta ai fini dell’accettazione della domanda. Anche quest’anno sono escluse dalla procedura online le scuole dell’infanzia, quelle delle province autonome di Trento e Bolzano e i centri di istruzione per adulti.

