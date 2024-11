La protesta contro il governo dell'organizzazione 'Cambiare Rotta'

Un gruppo di studenti appartenenti all’organizzazione ‘Cambiare Rotta’ ha occupato il tetto della facoltà di Lettere dell’università La Sapienza di Roma. “Come studenti universitari – ci spiega Elettra, una dei manifestanti – abbiamo deciso di occupare il tetto della facoltà di Lettere a La Sapienza contro questo governo, contro la riforma Bernini, contro i tagli che stanno applicando sul fondo di finanziamento ordinario di università e ricerca, contro tutte le bugie che ci propinano. Dicono che stanno abolendo il numero chiuso in medicina ma così non è perché stanno solo spostando la selezione, aumentando la competizione. E’ un governo che rende più precario il mondo della ricerca. Un governo che dice di voler investire sugli studentati e poi si rimangia tutto. Siamo stufi di un governo che investe in guerra a discapito di noi studenti che viviamo in un’università con carenza di posti letto e posti in aula, con un carovita in aumento e non più sostenibile – prosegue Elettra. “Penso che il risultato che ‘Cambiare Rotta’ ha raggiunto segni la necessità di riportare la politica nei nostri atenei e di opporsi a questo governo“. Nella serata, inoltre, è prevista una assemblea per decidere come proseguire la protesta ma nel frattempo gli studenti annunciano di voler rimanere lì.

