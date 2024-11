Il Movimento 5 Stelle: "Che fine ha fatto il progetto? Nel frattempo i femminicidi continuano"

Polemiche, a un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin, per la mancata attuazione dell’ora di educazione all’affettività nelle scuole. “E’ passato un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin eppure sembra che il ministero dell’istruzione non riesca a dare quelle timidissime risposte che Giuseppe Valditara aveva annunciato a pochi giorni da quella tragedia. Che fine ha fatto il progetto ‘Educazione alle relazioni‘?” dicono i deputati M5S in commissione cultura alla Camera Antonio Caso, Anna Laura Orrico e Gaetano Amato.

“Oggi Repubblica scrive che Agedo e Famiglie Arcobaleno denunciano che Il Fonags, forum delle associazioni di genitori che avrebbe dovuto coordinare il progetto, non sarebbe stato mai convocato – proseguono -. Che cosa ha fatto Valditara in tutto questo tempo? Perché è passato invano un anno? Parliamo di un progetto facoltativo, dall’approccio timidissimo, eppure pare che nemmeno quello si sia stato in grado di realizzare. Nel frattempo i femminicidi continuano e le misure di prevenzione e di educazione restano una chimera. Valditara ci dia una risposta, almeno su questo”.

