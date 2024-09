Il ministro dell'Istruzione: "Il Consiglio di Stato attendeva il parere della conferenza Stato-Regioni per pronunciarsi ed è positivo"

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara precisa che dal Consiglio di Stato non c’è stato nessuno stop al liceo Made in Italy, voluto dal governo Meloni. “Sono rimasto francamente un po’ basito nel leggere alcune dichiarazioni di esponenti dell’opposizione e di alcuni sindacati che hanno parlato di bocciatura del Liceo del Made in Italy da parte del Consiglio di Stato. È una colossale fake news, niente di tutto questo. Lo dimostrerà il proseguo degli eventi. Il Consiglio di Stato attendeva un parere della conferenza Stato-Regioni per potersi pronunciare. Il parere è arrivato ed è ampiamente positivo“, ha detto Valditara fuori da Palazzo Madama, a Roma. “Insomma quell’ostacolo, diciamo, è stato rimosso. Il Consiglio di Stato si è limitato semplicemente a fare delle considerazioni lessicali sul regolamento e a chiedere di avere contezza della sostenibilità finanziaria. Noi daremo una chiara spiegazione dal momento che la ragioneria dello Stato è l’organo deputato e ha bollinato il regolamento, dunque non vi è alcun problema su questo punto“, ha aggiunto il capo del dicastero di Viale Trastevere.

