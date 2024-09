Tornano sui banchi oltre 67.800 studenti. L'11 settembre toccherà ai ragazzi di Veneto, Valle d'Aosta, Umbria, Piemonte, Marche e Friuli Venezia Giulia

Prima campanella oggi per 67.871 studenti del Trentino, 536 in meno rispetto all’anno scolastico precedente. Tra scuole statali e provinciali le classi sono 3.228 con 6.682 cattedre. Nel dettaglio, dei 67.871 studenti iscritti 23.907 frequenteranno la scuola primaria, 16.302 la secondaria di primo grado, 21.760 la Scuola secondaria di secondo grado e 5.902 l’istruzione e formazione professionale.

LEGGI ANCHE: Riprende l’anno scolastico, come affrontare al meglio il rientro

In Trentino in calo gli studenti stranieri

I dati complessivi del nuovo anno scolastico evidenziano un calo della popolazione scolastica: -2,94 per cento nella primaria, -1,45 per cento nella secondaria di primo grado. In positivo invece la secondaria di secondo grado +0,29 per cento e la formazione professionale +6,57 per cento. Le scelte degli studenti confermano una tenuta delle iscrizioni ai licei (46%), seguiti dai percorsi tecnici (31%), dalla formazione professionale (21%) e dagli istituti professionali con il 2 per cento. Cala lievemente la popolazione straniera che passa da 8.472 a 8.446 unità. Il calo degli stranieri è più evidente nella Scuola primaria con un -3,51 per cento. Gli studenti con bisogni educativi speciali certificati sono 2.896, di cui 1.882 alla Scuola primaria e secondaria di primo grado, 443 alla secondaria di secondo grado e 571 all’istruzione e formazione professionale. I docenti di ruolo delle scuole statali e provinciali sono 6.432, rispettivamente 2.679 alla primaria, 1.563 alla secondaria di primo grado, 2.058 alla secondaria di secondo grado, 132 alla formazione professionale.

In Alto Adige scuola al via già il 5 settembre

I primi a tornare sui banchi erano stati, giovedì 5 settembre, gli studenti degli istituti scolastici dell’Alto Adige, di ogni ordine e grado. A tornare in classe complessivamente 89.209 tra bambini e ragazzi, con il fenomeno del calo delle nascite che si riflette anche sul panorama scolastico altoatesino: l’anno scorso infatti le iscrizioni erano in totale 90.958, nel 2022/23 ammontavano a 90.366 e nell’anno scolastico 2021/22 al rientro dalle vacanze si contavano 90.454 bambini e ragazzi iscritti. Per questo anno scolastico le iscrizioni agli asili e alle scuole con insegnamento in lingua tedesca ammontano a 64.026 tra bambini e ragazzi. Nel dettaglio, 11.302 frequenteranno una scuola dell’infanzia, 20.478 andranno alle elementari e 11.472 a una scuola media. Le studentesse e gli studenti che frequenteranno un istituto superiore in lingua tedesca sono 12.346, 8.428 quelli che hanno optato per una scuola professionale o tecnica.

Le prime campanelle nelle altre regioni

I prossimi a tornare a scuola, l’11 settembre, saranno gli studenti di Veneto, Valle d’Aosta, Umbria, Piemonte, Marche e Friuli Venezia Giulia. Poi sarà la volta dei ragazzi della Lombardia, Molise, Campania, Sardegna e Sicilia giovedì 12 settembre. Gli ultimi a tornare a scuola saranno, il 16 settembre, gli studenti di Lazio, Liguria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Puglia e Toscana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata