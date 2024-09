Gli esposti sono stati fatti la scorsa primavera

I fari del ministero dell’Università e della Ricerca su 10 università telematiche: il dicastero retto da Anna Maria Bernini, dalla scorsa primavera, ha presentato esposti a varie procure d’Italia in quanto questi atenei sarebbero “istituzioni operanti sul territorio italiano prive di idoneo accreditamento/riconoscimento al rilascio di titoli accademici“. Le segnalazioni sono state effettuate a marzo-aprile a seguito di una ricognizione del ministero.

Le università oggetto degli esposti

Le realtà su cui sono stati presentati esposti, si legge in una nota del Mur, sono:

Università degli studi UnideMontaigne di Milano

Università popolare Scienze della nutrizione di Firenze

Università popolare-Unitelematica Leonardo da Vinci (in varie sedi)

Università anglocattolica San Paolo apostolo di Roma

Università popolare degli studi sociali e del turismo di Napoli

Centro studi Koiné Europe+ di Lecce

Harris University di Palermo

Uniaccademia-Westbrook University

Reald University di Palermo (con uffici a Palermo, Termini Imerese e Misilmeri)

Selinus University of Science and Literature a Ragusa-Bologna

Non solo istituti telematici, ma anche realtà che intendevano operare in presenza. Dell’elenco non fa parte l’istituto Gorazde-Jean Monnet (operante a Palermo) poichè già all’attenzione dell’autorità giudiziaria. Proprio del caso Gorazde Jean Monnet la ministra era intervenuta durante un question time alla Camera a marzo scorso, parlando anche di altre realtà ‘in odore di truffa’.

