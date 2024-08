Difficoltà di organico in vista dell'inizio dell'anno scolastico

L’anno scolastico 2024/2025 inizia con non poche difficoltà per l’organico di presidi e insegnanti. Sul fronte dei dirigenti scolastici la situazione vede oltre cinquecento presidenze scoperte. Lo spiega a LaPresse il presidente dell’Associazione nazionale presidi Mario Rusconi: “Ci sono 519 presidi che sarebbero dovuti entrare in servizio dal 1 settembre. Durante il periodo di agosto, in seguito ad alcuni ricorsi amministrativi, il Tar del Lazio ha bloccato questo concorso per cui adesso non si sa che cosa succederà. Noi confidiamo che il Ministero si rivolga al Consiglio di Stato e possa sanare la situazione” è l’appello di Rusconi che però rassicura: “In ogni caso le scuole non rimarranno senza presidi ma avranno come reggente un preside di un’altra scuola”.

