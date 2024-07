I ragazzi di #IoNonHoImbrogliato: "In assenza di controlli c’è chi si sente legittimato a imbrogliare"

Il Comitato di studenti #IoNonHoImbrogliato denuncia la compravendita delle risposte esatte ai test di Medicina, nella prova che si è svolta nella giornata di ieri. Secondo quanto denunciato dagli studenti, c’è chi avrebbe venduto per “530 euro il test della seconda prova che si è svolta lo scorso 30 luglio”. “Dopo quanto accaduto lo scorso anno, ci aspettavamo una maggiore attenzione da parte del ministero, nel tutelare noi studenti al test d’accesso per Medicina. Anche questa volta, siamo stati testimoni di irregolarità su irregolarità. Dalla compravendita del test ai più disparati sistemi utilizzati per copiare al test. In assenza di controlli c’è chi si sente legittimato a imbrogliare, a discapito di chi invece esegue il proprio compito in maniera onesta”, fanno sapere dal Comitato.

