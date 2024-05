Il ministro dell'Istruzione contro la scelta adottata da una docente

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara non ammette deroghe al programma scolastico. Il titolare del dicastero lo ha ribadito dopo che in una scuola di Treviso una docente ha deciso di esentare due studenti musulmani dallo studio della ‘Divina Commedia’ di Dante Alighieri. “Si ricorda in ogni caso che non sono ammesse, se non nei casi espressamente previsti dall’ordinamento, deroghe alla programmazione relativa alla propria disciplina”, ha detto Valditara.

“Abbiamo disposto un’ispezione per verificare come stanno effettivamente i fatti perché oggettivamente una esclusione dal programma scolastico di uno dei pilastri della nostra letteratura per motivi religiosi o culturali – ancora non abbiamo ben capito – è del tutto inammissibile”, aveva dichiarato Valditara al termine del Consiglio dei ministri di settimana scorsa. L’iniziativa aveva attirato anche le critiche del vicepremier Matteo Salvini che l’ha definita “demenziale”.

