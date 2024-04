La Sapienza di Roma al primo posto per gli Studi classici davanti a Oxford e Cambridge. Premiate anche Polimi, Normale di Pisa e Bocconi di Milano

Quattro università italiane si sono posizionate nella top ten dei migliori atenei del mondo per singole materie di studio, secondo la quattordicesima edizione della classifica mondiale delle università QS World University Rankings by Subject 2024. La Sapienza di Roma ottiene il primo posto per gli Studi classici, davanti a Oxford e Cambridge, e il decimo posizionamento per la facoltà di Archeologia. Il Politecnico di Milano si piazza al settimo posto sia in Architettura, sia in Arte e Design. Ottiene anche il nono posto in Ingegneria meccanica. La Normale di Pisa è al quinto posto negli studi classici. La Bocconi di Milano si piazza al settimo posto in Marketing e nona in Economia gestionale.

