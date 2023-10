Il segretario generale Uil-Rua: "Su quella bozza manca l'ordinamento della ricerca"

(LaPresse) “La nostra firma alla bozza di accordo dell’Aran non c’è e non ci sarà perchè manca l’ordinamento della ricerca che di fatto doveva essere il contenuto fondamentale di questo contratto. Il governo vuole evitare la fuga di cervelli e poi quando si tratta della vita di questi ricercatori presenta una pagina bianca. Il presidente di Aran ha detto che tiene per il cravattino fino ala firma dell’accordo? Beh si sbaglia perchè questa firma non ci sarà”. Così Attilio Bombardieri, segretario generale Uil-Rua parlando della bozza di accordo al contratto presentata da Aran e che Uil non ha firmato, unica sigla sindacale ad astenersi.

