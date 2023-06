L'ex ministro ringrazia il titolare del dicastero dell'Istruzione per la cordiale telefonata

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha telefonato all’ex ministro Patrizio Bianchi e ha sottolineato non c’era “nessun intento polemico” sulla scelta della traccia relativa alla lettera scritta dagli accademici all’allora ministro. Secondo quanto apprende LaPresse, la telefonata è stata “cordiale”, i due si sono chiariti e il ministro Valditara ha sottolineato che la scelta non è stata fatta con “dolo” né con un “intento denigratorio”. “Ringrazio il ministro Valditara per la cordiale telefonata con cui mi ha espresso la sua stima ed il suo riconoscimento del lavoro svolto per riportare i ragazzi e le ragazze a scuola dopo la drammatica interruzione del Covid, permettendo quindi loro di sostenere nel 2022 l’esame di maturità nella pienezza delle prove scritte ed orali”, ha detto l’ex ministro Bianchi. “Abbiamo condiviso la necessità che si torni in questi giorni a cogliere la rilevanza della scuola come comunità, proseguendo sulla via delle riforme già avviate. Ringrazio i tanti che in queste ore mi hanno espresso la loro amicizia”, ha aggiunto.

