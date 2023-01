L'iniziativa prevede un incontro mensile per approfondire la Carta fondamentale insieme agli studenti di medie e superiori

Una nuova iniziativa per far conoscere e approfondire la Costituzione agli italiani di domani. È il progetto ‘L’ora di Costituzione’, che è stato annunciato oggi dal senatore Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama. Ideato d’intesa con il presidente del Senato Ignazio La Russa e con il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, prevede, spiega Balboni, “un incontro mensile, da tenersi in Senato con la partecipazione di eminenti costituzionalisti e delle più alte cariche istituzionali, all’approfondimento dei contenuti più rilevanti della Costituzione italiana”.

L’iniziativa si rivolge, continua il senatore, “ai giovani studenti delle scuole medie e superiori e prevede la partecipazione di alcune classi in presenza e – da remoto – di tutte le scuole della Repubblica che vorranno collegarsi in streaming attraverso il sito dedicato, che è già stato attivato a tal fine”. L’art. 4, L. 92 del 2019, ricorda Balboni, prevede che a fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica sia posta la conoscenza della Costituzione italiana per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà. La stessa norma, al comma 3, precisa che “la conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione e formazione, devono conseguire”.

L’obiettivo di questa iniziativa, conclude Balboni, è avviare un percorso virtuoso che coinvolga le giovani generazioni per renderle pienamente consapevoli del valore fondamentale della Costituzione italiana al fine del pieno esercizio dei diritti e del contestuale adempimento dei doveri cui tutti siamo chiamati, nell’auspicio di promuovere sempre più quel “patriottismo della Costituzione” indispensabile per garantire la coesione nazionale e l’adesione collettiva ai valori fondamentali su cui si fonda la Repubblica. Il programma, in via di definizione, sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa che si terrà nei prossimi giorni al Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata