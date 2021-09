L'esponente del governo da Napoli commenta il ritorno sui banchi: "L'anno parte sotto i migliori auspici"

(LaPresse) Il sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, arriva a Napoli presso la sede del Consiglio regionale per partecipare al forum ‘Il rientro a scuola in sicurezza, dentro e fuori’. A margine dell’evento Sasso ha commentato la ripresa dell’anno scolastico: “Abbiamo riscontri positivi per ciò che riguarda la verifica del Green pass, l’anno scolastico parte sotto i migliori auspici”.

