Così il direttore dell'ufficio scolastico regionale della Lombardia

(LaPresse) “Il controllo del green pass sta andando abbastanza bene, la piattaforma funziona ed è più celere di come si temeva. La preoccupazione che nulla si inceppi continua anche per i giorni futuri, ma è un buon inizio. Le sospensioni sono un numero molto residuale, meno di 100,le persone con atteggiamento ostativo sono poche, una minoranza rumorosa. Il 93% del nostro personale scolastico è vaccinato e anche i genitori hanno accolto con favore queste misure di tutela. L’anno è iniziato con una inedita stabilità, con tutti gli insegnanti in classe e questo è un grande punto di forza”. Così il direttore dell’ufficio scolastico regionale della Lombardia Augusta Celada.

