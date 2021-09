Il ministro dell'Istruzione in audizione davanti alla Commissione Cultura della Camera

“Sono oltre un milione le persone che lavorano nella scuola. L’impegno che ci eravamo presi era quello di ripartire con tutti i docenti al loro posto e sono contento di dire che questo impegno sarà realizzato per la prima volta nella storia della Repubblica. Un lavoro titanico.” Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in audizione davanti alla commissione Cultura della Camera. “Abbiamo fatto uno sforzo straordinario per riportare la scuola al centro – ha spiegato Bianchi – In primavera facemmo la scelta di tenere i più piccoli in classe e di fare gli esami di terza media e della maturità in presenza. Durante l’estate abbiamo tenute le scuole aperte. Siamo arrivati a questo settembre con una grande attenzione da parte di tutti, inoltre abbiamo investito massicciamente”.

Sulla campagna vaccinazioni ha aggiunto: “La scuola ha reagito più di ogni altro settore all’invito a vaccinarsi. Siamo oltre il 92%” e ha garantito privacy sull green pass. “Dal 13 settembre sul computer del preside, e solo su quello, ci sarà la lista con il bollino rosso o verde, così si evitano le file e l’umiliante idea del ‘chi si e chi no’. E’ un buon metodo”.

“Porremmo sempre il rispetto della privacy e dei diritti prima di tutto pero questo va coordinato con il dovere alla sicurezza”.

Riguardo al tema dei test salivari “credo anche io che sia la via e debba essere esteso oltre le scuole sentinella“. Il ministro ha specificato poi che la questione attiene alla struttura del commissario Figliuolo “che posso solo ringraziare per il suo lavoro”

Le assunzioni dei docenti

Ad oggi risultano completate 58.735 assunzioni in ruolo di cui 14.194 sul sostegno e 113.544 incarichi annuali già assegnati di cui 59.813 sul sostegno. Lo scorso anno le assunzioni erano state 19.995 in totale di cui 1.778 sul sostegno. Ha detto ancora Bianchi.

