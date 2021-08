Tamponi gratuiti per gli insegnanti e no alle classi pollaio

Dopo una riunione fiume andata avanti fino a tarda notte, trovato l’accordo tra il ministero dell’Istruzione e i sindacati per i protocolli di sicurezza in vista del rientro in aula a settembre. Intesa trovata sui tamponi, che saranno gratuiti agli insegnanti, e sui protocolli per evitare le classi pollaio. Ancora da chiarire il nodo green pass, che sembra sarà sciolto con una circolare che arriverà i prossimi giorni. Parziale soddisfazione dei sindacati che però chiedono risorse e una nuova iniezione di assunzioni per aumentare gli organici nelle scuole, altrimenti, spiegano, gli sforzi non saranno sufficienti.

