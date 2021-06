Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi nella conferenza stampa finale della prima giornata del G20 a Catania parla del ritorno a scuola a settembre

(LaPresse) – Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi nella conferenza stampa finale della prima giornata del G20 a Catania parla del ritorno a scuola a settembre. “Sulla didattica a distanza siamo tutti concordi nel dover tornare sui banchi di scuola in presenza. E’ uno strumento utile per allargare i rapporti e gli scambi di conoscenze, che non sostituisce, ma allarga le potenzialità formative”, le parole del titolare del Miur. “Ci stiamo da tempo organizzando per riportare la scuola in presenza, ma con grande attenzione. Non dobbiamo dimenticare che la pandemia non è finita“, ha aggiunto Bianchi.

