Al summit presenti i ministri del lavoro di diversi paesi europei

(LaPresse) – Al via, a Catania, la Riunione Ministeriale dedicata al Lavoro e all’Istruzione, nell’ambito della Presidenza italiana del G20. I Ministri del G20, questa mattina, condivideranno interventi e strategie messi in campo durante l’emergenza pandemica e le prospettive che si aprono per il futuro dell’Istruzione, anche in raccordo con il mondo del lavoro. Nel pomeriggio i Ministri dell’Istruzione e del Lavoro si riuniranno in sessione congiunta per affrontare il tema della transizione dall’Istruzione al lavoro, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e ai gruppi vulnerabili.

