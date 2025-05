Era inaspettata: secondo gli esperti ha una forza G3

Il pianeta è colpito da una forte tempesta solare geomagnetica in queste ore, che potrebbe anche mettere a rischio in parte il funzionamento delle telecomunicazioni. La tempesta, inattesa, risulta essere molto forte, di livello G3 sulla scala di misurazione relativa.

A G3 (Strong) geomagnetic storm was observed at 29/0216 UTC in response to negative polarity coronal hole high speed stream influences. A G3 warning is valid until 29/0600 UTC. Stay tuned for updates. pic.twitter.com/kDiS12pxNw — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) May 29, 2025

Le info più recenti sulla tempesta solare

EXTENDED WARNING: Geomagnetic K-Index of 6 expected

Extension to Serial Number: 583

Valid From: 2025 May 29 0126 UTC Now

Valid Until: 2025 May 30 0900 UTC

Warning Condition: Persistence Issue

Time: 2025 May 29 2056 UTC

Cos’è una tempesta solare

Una tempesta solare di enormi proporzioni che “bombarda” il nostro pianeta, in grado di innescare delle potentissime correnti a terra che, sovraccaricando la rete elettrica di molti Paesi, causerebbe settimane di buio in vastissime aree del mondo. “Uno scenario post-apocalittico? Solo in parte, perché il rischio di vasti black-out indotti dalle tempeste geomagnetiche generate dal Sole è, in effetti, reale” spiega l’Ingv.

“Le proporzioni naturalmente non sarebbero quelle appena descritte, più appropriate, forse, per qualche pellicola di fantascienza apocalittica, ma si tratta di un fenomeno estremamente delicato da studiare con attenzione per mitigare quanto più possibile il rischio ad esso associato. Stiamo parlando delle GIC, le correnti elettriche indotte geomagneticamente che, in determinate condizioni di attività solare, possono interessare il nostro Pianeta, in particolar modo i Paesi situati alle latitudini più alte” dice ancora l’Ingv sul suo sito.

Nell’ambito dello space weather, ovvero la meteorologia spaziale, che studia gli effetti sull’uomo e sulle attività umane di ciò che avviene sul Sole, anche l’INGV si occupa dello studio di queste correnti che, seppur mai registrate di grandi entità sul nostro territorio, potrebbero riguardarci più da vicino di quanto si possa immaginare.

Gli aggiornamenti sulla tempesta solare

An unexpected Strong (G3) geomagnetic storm in progress thanks to the high speed solar wind stream flowing past Earth. pic.twitter.com/4JYziXlfUf — SolarHam (@SolarHam) May 29, 2025

