Resa nota la classifica del 2025 del World Happiness Report. Stati Uniti mai così in basso

Secondo il World Happiness Report 2025, pubblicato oggi, la Finlandia è il Paese più felice del mondo per l’ottavo anno consecutivo. Oltre alla Finlandia, la Danimarca, l’Islanda e la Svezia rimangono ai primi quattro posti. L’Italia si piazza al 40esimo posto, contro il 41esimo dello scorso anno, mentre in ultima posizione, la 147esima, si classifica l’Afghanistan, dove le donne lamentato una vita molto difficile.

Le altre posizioni nella classifica

La Sierra Leone, nell’Africa occidentale, è il secondo Paese più infelice, seguito dal Libano, al terzo posto. Tra i Paesi europei la Germania si classifica al 22esimo posto, il Regno Unito subito dietro, la Francia al 33esimo e la Spagna al 38esimo. Nonostante la guerra con Hamas, Israele si è piazzato all’8° posto. Costa Rica e Messico sono entrati per la prima volta nella top 10, rispettivamente al 6° e al 10° posto. Gli Stati Uniti quest’anno hanno sono scesi alla posizione più bassa della loro storia, la 24esima, dopo aver raggiunto l’11esimo posto nel 2012. Il rapporto afferma che il numero di persone che pranzano da sole negli Stati Uniti è aumentato del 53% negli ultimi due decenni.

NEW: People are much kinder than we expect, according to findings published today (20 March) in World Happiness Report 2025. Read more 👉 https://t.co/nHAXKAFAab pic.twitter.com/irEOY1W50T — World Happiness Report (@HappinessRpt) March 20, 2025

I criteri di valutazione

Tutti i Paesi sono stati classificati in base alle valutazioni di vita autovalutate, calcolate in media tra il 2022 e il 2024. Le classifiche sono state stilate in base alle risposte fornite dalle persone quando è stato chiesto loro di valutare la propria vita. Lo studio è stato condotto in collaborazione con la società di analisi Gallup e la Rete delle Nazioni Unite per le soluzioni di sviluppo sostenibile.

I ricercatori sostengono che, oltre alla salute e alla ricchezza, alcuni fattori che influenzano la felicità sembrano ingannevolmente semplici: condividere i pasti con gli altri, avere qualcuno su cui contare per il sostegno sociale e le dimensioni del nucleo familiare. In Messico e in Europa, ad esempio, un nucleo familiare di quattro o cinque persone prevede i livelli più alti di felicità. Secondo le ultime scoperte, anche la fiducia nella bontà degli altri è molto più legata alla felicità di quanto si pensasse in precedenza. Ad esempio, il rapporto suggerisce che le persone che credono che gli altri siano disposti a restituire il loro portafoglio smarrito sono un forte predittore della felicità complessiva di una popolazione.

