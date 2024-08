Il cielo notturno ripreso dalla cima della montagna di Bjelasnica

Lo spettacolo delle stelle cadenti ripreso in timelapse sulle montagne di Bjelasnica, in Bosnia, la notte del 12 agosto. Grazie al cielo limpido il fenomeno generato dalle meteore Perseidi, che ha avuto il suo picco in questi giorni, è stato visibile chiaramente. Un gruppo di appassionati si è radunato intorno al monumento ai caduti sulla cima della montagna, a oltre duemila metri di altezza, per ammirare lo spettacolo.

