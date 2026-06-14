Campus Bio-Medico Longoni si amplia: 4 nuovi ambulatori e 11 specialità in più

Il Campus Bio‑Medico Longoni si amplia, grazie a quattro nuovi ambulatori e undici specialità cliniche in più. E lo fa con una direzione precisa: rafforzare la medicina di territorio e l’accessibilità alle cure attraverso Tariffa Amica, il programma di privato sociale che prevede visite ed esami a costi calmierati e tempi di prenotazione rapidi.

Il Medical Center di via Longoni a Roma mette quindi a disposizione della cittadinanza quattro nuovi spazi – per un totale di 7 ambulatori complessivi, dai 3 finora attivi – mentre le specialità cliniche passano da 8 a19. Elemento centrale del progetto è il potenziamento della Tariffa Amica. Il 75% delle prestazioni svolte presso la sede di Longoni sarò erogato, infatti, con questo regime di prezzo.

“Negli anni abbiamo maturato una consapevolezza chiara: la qualità delle cure non può essere separata dalla capacità di portare l’assistenza laddove le persone vivono e lavorano”, ha affermato il presidente della Fondazione Carlo Tosti. “È una visione che guida il cammino presente e futuro del nostro Policlinico e che trova oggi una nuova espressione in questo Medical Center”, aggiunge.

“Con questo intervento rafforziamo due direttrici fondamentali per lo sviluppo del nostro Policlinico: l’accessibilità alle cure e l’integrazione con il territorio”, ha evidenziato l’amministratore delegato e direttore generale del Policlinico Campus Bio-Medico Paolo Sormani.

“L’estensione delle attività specialistiche permette di offrire alla popolazione un ventaglio più completo di prestazioni, garantendo percorsi di cura sempre più appropriati e tempestivi, anche in ottica di prevenzione”, ha commentato il direttore sanitario del Policlinico Antonella Venditti. “Questo Medical Center si inserisce in una logica di rete, in cui il Policlinico a Trigoria mantiene il ruolo di riferimento per le acuzie e per le patologie ad alta complessità, mentre le strutture territoriali garantiscono una risposta più capillare ai fabbisogni assistenziali nella regione”.