Il Gruppo San Donato gestirà per 15 anni un nuovo ospedale al Cairo

Si rafforza la cooperazione tra Egitto e Italia in sanità. Protagonista, ancora una volta, il Gruppo San Donato, fondato nel 1957 e oggi primo fra le ‘sette sorelle della sanità privata’. È stato firmato infatti un accordo di cooperazione sanitaria tra il Gruppo GKSD, Gruppo San Donato e il ministero della Salute egiziano per lo sviluppo del New Heliopolis Hospital che sta sorgendo al Cairo e aprirà i battenti nel 2027.

La firma

L’accordo, sottoscritto ieri durante l’Egyps Egypt Energy Show tenutosi al Cairo, porta la firma di Kamel Ghribi, presidente del Gruppo GKSD e vicepresidente del Gruppo San Donato, e Ahmed Mostafa, presidente dell’Organizzazione per l’Assicurazione Sanitaria dell’Egitto. La cerimonia di firma si è svolta alla presenza del ministro della Salute egiziano, Khaled Abdel Ghaffar, e del ministro del Petrolio egiziano, Karim Badawi. Era inoltre presente Michael Damianos, ministro dell’Energia di Cipro.

Dopo la firma Ghribi ha espresso il proprio apprezzamento per la crescita che l’Egitto sta vivendo, sottolineando che l’accordo rappresenta un solido punto di partenza per rafforzare la cooperazione sanitaria tra i due Paesi e offrire servizi medici sempre più avanzati ai cittadini egiziani. Dunque, a leggere tra le righe, l’alleanza potrebbe portare nuovi frutti.

Il nuovo ospedale che sarà gestito per 15 anni

Quello di Heliopolis è il primo ospedale della National Health Insurance Organization: un centro ad alta specializzazione dotato di 433 posti letto, Cancer center, Heart center, neurochirurgia, reparto pediatrico e materno-infantile e un centro per il trapianto di organi. Si stima che il nuovo polo ospedaliero servirà una popolazione di circa 1 milione di persone. Il contratto partirà nel 2027, a completamento della costruzione, e avrà una durata di 15 anni.

Il Gruppo San Donato

Dal canto suo il Gruppo è costituto da 63 centri medici, di cui 18 ospedali e cura circa 5.8 milioni di pazienti all’anno (dato 2024). Oggi dà lavoro a più di 18.000 collaboratori, di cui oltre 9.000 medici. Un filo rosso collega didattica universitaria e ricerca scientifica all’interno del Gruppo San Donato, con 665 docenti a contratto e circa 1.200 ricercatori, 7.389 studenti, 1.800 specializzandi, 4.073 pubblicazioni scientifiche nell’ultimo anno.