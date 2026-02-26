Medicina, domani il test dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Partirà domani 27 febbraio il concorso di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina e chirurgia indirizzo tecnologico (MedTec) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il test si svolgerà in due turni: il primo il 27 e il 28 febbraio, per il quale le iscrizioni sono chiuse, il secondo il 17 e il 18 aprile. A quest’ultimo ci si potrà iscrivere dal 2 al 31 marzo. La prova si svolgerà in presenza nelle sedi di Roma, Milano, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania e Cagliari.

I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro il 17 febbraio possono partecipare a entrambi i turni d’esame. Chi presenterà domanda dal 2 al 31 marzo potrà partecipare solo al secondo turno del mese di aprile. I posti a concorso sono 480 per Medicina e chirurgia, 40 per Odontoiatria e protesi dentaria e 90 per MedTec (interateneo con l’Università degli Studi Roma Tre).

Sono 4.470 gli scritti per il primo turno: in 4.279 concorreranno per i corsi di Medicina e in 191 per il corso di Odontoiatria e protesi dentaria. A questi si sommeranno i candidati che si iscriveranno al test per il secondo turno di aprile.

L’esame di ammissione consiste in una prova scritta in modalità computer-based CBT di 65 quesiti a risposta multipla, che presentano cinque opzioni di risposta, così distribuiti: 15 quesiti di ragionamento logico, 45 quesiti di cultura scientifica: 15 di chimica, 15 di biologia, 10 di fisica. 5 di matematica (con elementi di logica) e 5 quesiti di cultura etico-religiosa.

Dal 4 marzo per il primo turno e dal 23 aprile per il secondo turno ciascun candidato potrà prendere visione della correzione del proprio elaborato e visualizzare il punteggio conseguito.

Le graduatorie finali di ciascun corso di laurea verranno pubblicate una volta conclusi entrambi i turni d’esame, dal 4 maggio, prendendo in considerazione il migliore punteggio conseguito dal candidato nelle due prove, o dell’unico punteggio conseguito qualora abbia partecipato a un solo turno d’esame.