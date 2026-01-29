Nasce QS PRO, l’area di Quotidiano Sanità riservata a medici e farmacisti

In sanità e medicina l’informazione non manca. Manca però, spesso, la capacità di orientarsi. Tra evidenze che si accumulano, documenti che si moltiplicano e aggiornamenti che corrono, la selezione diventa parte integrante della pratica professionale. Da questa esigenza che nasce QS PRO – Quotidiano Sanità Professional, la nuova area di Quotidiano Sanità ad accesso verificato, dedicata esclusivamente a medici e farmacisti.

Un’evoluzione strutturale dell’informazione professionale: un ambiente riservato, verticale e continuativo, progettato per accompagnare i professionisti del sistema salute nell’aggiornamento scientifico e nell’interpretazione dei temi che incidono sulla pratica quotidiana.

Come spiega il direttore responsabile Luciano Fassari, Quotidiano Sanità “nasce con una missione precisa: fornire un’informazione affidabile, indipendente e utile a chi lavora nella sanità. Con QS PRO rafforziamo questa missione, creando uno spazio dedicato esclusivamente ai professionisti sanitari, in cui la selezione dei contenuti e la verticalità diventano strumenti di lavoro, non solo di lettura”.

I canali verticali dedicati ad aree specifiche

QS PRO è organizzato in 36 canali verticali, ciascuno dedicato a un’area clinica, terapeutica o professionale specifica. Ogni canale è pensato come un percorso coerente: i contenuti vengono selezionati in base alla rilevanza scientifica, all’impatto sulla pratica e all’evoluzione del contesto normativo e organizzativo.

A ogni canale è associata una newsletter dedicata, con frequenza quotidiana o quindicinale in funzione della dinamicità dell’area. La newsletter non è un semplice riepilogo, ma un appuntamento stabile che permette di seguire nel tempo ciò che conta davvero per il proprio lavoro.

Una bussola per i professionisti della salute

“Leggere non basta: bisogna pesare, selezionare, decidere”, osserva Lucia Limiti, direttrice responsabile di QS PRO. “Ogni giorno arrivano studi, preprint, consensus, aggiornamenti regolatori. Il punto non è inseguirli, ma valutarli e usarli: qualità del disegno, solidità degli endpoint, rilevanza clinica, trasferibilità nella pratica. QS PRO nasce per questo: offrire un flusso verticale e continuo che funzioni da bussola. Le evidenze vengono selezionate e contestualizzate; le novità vengono pesate, non solo raccontate. Un ambiente verificato, riservato a medici e farmacisti, dove il criterio è semplice: ciò che può cambiare davvero le decisioni di cura, e ciò che è solo rumore”.

Insomma, “QS PRO rappresenta un passaggio chiave nell’evoluzione del progetto Quotidiano Sanità”, contonia Francesco Maria Avitto, direttore editoriale di Homnya. “Abbiamo costruito un sistema che unisce informazione scientifica di qualità, accesso certificato e verticalità tematica. È un modello che valorizza il lavoro editoriale e, allo stesso tempo, risponde alle esigenze di un sistema sanitario sempre più complesso”.

Accesso riservato e opzioni su misura

L’accesso è riservato e verificato, consentito solo a medici e farmacisti. Questa impostazione consente anche una lettura più precisa dei bisogni informativi del sistema sanitario: non per inseguire numeri, ma per comprendere interessi professionali reali e dinamiche di fruizione, con l’obiettivo di migliorare la pertinenza e la continuità dell’offerta editoriale, nel rispetto dei principi di qualità e trasparenza.

Non breaking news generaliste, ma aggiornamento professionale strutturato; non consumo occasionale, ma accompagnamento nel tempo. Perché oggi, per chi cura, informarsi bene non è un’opzione: è una responsabilità, concludono da Quotidiano Sanità.