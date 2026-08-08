Il codice segreto dei neuroni: la memoria della nascita che costruisce il cervello

Un ‘codice a barre’ molecolare che conserva la memoria della nascita dei neuroni e aiuta a spiegare come il cervello riesca a generare migliaia di cellule nervose diverse, organizzandole in circuiti complessi. Il meccanismo è stato svelato da uno studio pubblicato su Nature, nato dalla collaborazione tra l’Istituto di Neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-In) di Milano e l’Mrc Laboratory of Molecular Biology di Cambridge, nel Regno Unito.

La ricerca ha prodotto la più completa mappa molecolare mai realizzata del cordone nervoso del moscerino della frutta, organismo modello fondamentale per le neuroscienze e il primo animale di cui è stata ricostruita l’intera rete delle connessioni neuronali, il cosiddetto connettoma.

La nuova mappa non descrive soltanto come i neuroni siano collegati tra loro, ma anche come acquisiscano la propria identità durante lo sviluppo. Un passaggio cruciale per comprendere uno dei grandi interrogativi delle neuroscienze: come un sistema nervoso riesca a creare una varietà enorme di neuroni partendo da un numero limitato di cellule progenitrici.

Il codice dei neuroni

“Abbiamo scoperto che ogni neurone conserva una sorta di ‘codice a barre molecolare’ che riflette l’ordine in cui è stato generato durante lo sviluppo”, spiega Erika Donà, ricercatrice del Cnr-In che ha guidato lo studio insieme a Sebastian Cachero e Greg Jefferis dell’MRC Laboratory of Molecular Biology. “Questo meccanismo, già ipotizzato in parte nel midollo spinale dei mammiferi, emerge qui per la prima volta a livello dell’intero sistema nervoso, offrendo una prospettiva globale su come nasce e si organizza la diversità neuronale”, aggiunge la ricercatrice.

Secondo gli autori, ogni neurone porta quindi con sé una sorta di “storia” del proprio sviluppo: una traccia molecolare capace di indicare quando è nato e che contribuisce a determinarne il destino finale, dalle caratteristiche alla funzione all’interno dei circuiti nervosi.

Sistema nervoso maschile e femminile

Lo studio ha inoltre permesso di approfondire le differenze tra sistema nervoso maschile e femminile. Analizzando contemporaneamente individui dei due sessi, i ricercatori hanno osservato che la morte programmata di alcune cellule durante lo sviluppo ha un ruolo molto più ampio di quanto ritenuto finora nella formazione dei neuroni specifici dei maschi. La ricerca ha mostrato anche che neuroni generati nello stesso momento possono seguire percorsi diversi, attivando programmi genetici distinti e sviluppando connessioni differenti nei due sessi.

Oltre ai risultati scientifici, il progetto mette a disposizione della comunità una piattaforma online aperta attraverso cui esplorare, analizzare e scaricare i dati raccolti. Un archivio che punta a integrare informazioni molecolari, anatomiche e funzionali per arrivare, in prospettiva, a una comprensione sempre più completa dei principi che regolano l’organizzazione del sistema nervoso.