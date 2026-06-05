Il futuro dell’ottica passa dalla formazione: la convention in Sardegna

La convention di GreenVision propone un programma di dibattiti e focus sull’ottica e sull’evoluzione della professione

Una serie di dibattiti e approfondimenti sulla professione di ottico animerà la convention annuale di GreenVision, che andrà in scena dal 13 al 20 giugno all’Igv Club Santagiusta a Castiadas, nel cagliaritano. L’evento vedrà la presenza di circa 900 partecipanti provenienti da tutta Italia aderenti a GreenVision, insieme a molti rappresentanti del mondo medico e scientifico, dell’industria ottica e dell’occhialeria.

“Uno dei passaggi più attesi sarà la presentazione delle nuove linee di prodotto a marchio GreenVision, da sempre tra i momenti di maggiore richiamo della Convention”, si legge in un comunicato del Gruppo.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato alle nuove iniziative di formazione promosse dalla GreenVision Academy, il polo formativo del gruppo, che ha sede a Padova: “L’obiettivo è offrire agli ottici del network percorsi sempre più strutturati e aggiornati, capaci di accompagnare la crescita professionale della rete e di rispondere alle nuove esigenze del mercato e dei consumatori”.

“Il numero sempre crescente di ottici GreenVision, di istituzioni medico scientifiche e di rappresentanti dell’industria che ogni anno chiede di partecipare alla nostra Convention è la conferma dell’ottimo lavoro fin qui svolto”, spiega nella nota il vicepresidente di GreenVision Giovanni De Napoli, animatore dell’evento annuale.

“È un appuntamento che i nostri soci e tutto il settore attendono, consapevoli che sarà un momento importante di confronto, crescita ed arricchimento professionale. Siamo certi – conclude De Napoli – che il programma di formazione scientifica che abbiamo preparato per l’edizione 2026 superi le aspettative dei partecipanti, così come certamente faranno i nuovi prodotti che saranno presentati”.



