Auto a guida autonoma sempre più ‘intelligenti’: il nuovo software made in Pisa

Un sistema di controllo e percezione dell’ambiente in grado di evolvere e ‘imparare nel tempo’ potrebbe aprire la strada a una nuova generazione di auto a guida autonoma. A metterlo a punto è stata la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il software controlla il veicolo e gli consente di interpretare il contesto stradale, grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale sempre più avanzati.

L’auto a guida autonoma

“La tecnologia delle auto autonome presenta ancora diverse vulnerabilità che ne ostacolano la diffusione su larga scala. Infatti, sia i componenti software che gli algoritmi di intelligenza artificiale impiegati possono essere soggetti a errori, manipolazioni o attacchi informatici, con gravi rischi per la sicurezza dei passeggeri”, evidenzia Giorgio Buttazzo, professore ordinario presso la Scuola Sant’Anna. “Risulta pertanto essenziale investire nello sviluppo di soluzioni avanzate volte a garantire l’affidabilità e l’integrità di questi sistemi”, aggiunge.

La nuova auto sperimentale è equipaggiata con sei telecamere, tre sensori LiDAR, sistemi inerziali e di localizzazione satellitare e un computer di bordo che permette all’auto di essere controllata tramite software. Grazie a questi dispositivi e agli algoritmi di intelligenza artificiale, la vettura è in grado di riconoscere pedoni, altri veicoli, semafori, segnaletica stradale e qualsiasi altro ostacolo che si presenti sul percorso, prendendo decisioni di guida in tempo reale.

Il circuito stradale sperimentale

Il nuovo sistema è stato integrato in una automobile ibrida acquistata dalla Scuola Sant’Anna grazie ai fondi del progetto Next Generation Eu Brief. Alla nuova tecnologia ha lavorato il Laboratorio ReTiS dell’Istituto di TeCIP, con il coordinamento di Buttazzo e il supporto di Alessandro Biondi, Mauro Marinoni e Luigi Pannocchi.

Accanto alla nuova auto, la Scuola Sant’Anna sta realizzando, in collaborazione con il Comune di Pisa, un circuito stradale sperimentale che riprodurrà un vero contesto urbano, con incroci, semafori e segnaletica: sarà fondamentale per testare in sicurezza l’affidabilità dei veicoli a guida autonoma.