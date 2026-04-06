Perdere peso senza nausea salvando la massa magra? La scoperta nei pitoni

Ci vorrebbe proprio un superpotere dopo le abbuffate delle feste di Pasqua. Un po’ come quello dei pitoni. Sì, avete letto bene: i ricercatori della CU Boulder hanno scoperto un composto che sopprime l’appetito nel sangue dei pitoni, permettendo a questi serpenti di mandare giù pasti enormi e rimanere poi per mesi senza mangiare, mantenendo al contempo un metabolismo sano. In pratica la soluzione perfetta per controllare il peso.

La ricerca, frutto della collaborazione con scienziati della Stanford Medicine e della Baylor University, potrebbe fornire spunti per nuove terapie per perdere peso in grado di favorire il senso di sazietà senza causare nausea e perdita di massa muscolare, effetti collaterali spesso associati ai farmaci più gettonati nell’era degli anti-obesità. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Natural Metabolism il 19 marzo.

Il segreto dei pitoni chiave per sviluppare nuovi farmaci per perdere peso

“Questo è un perfetto esempio di biologia ispirata alla natura”, ha affermato l’autrice senior Leslie Leinwand, professoressa di Biologia Molecolare, Cellulare e dello Sviluppo, che studia i pitoni nel suo laboratorio da vent’anni. “Animali straordinari, capaci di fare cose che noi, e altri mammiferi, non siamo in grado di fare”, dice la studiosa che cerca “di sfruttare queste capacità per interventi terapeutici”.

Da destra: Skip Maas e Leslie Leinwand. Photo by Patrick Campbell/University of Colorado

Supereroi metabolici

Per la gioia dei Serpeverde di tutto il mondo i pitoni possono raggiungere le dimensioni di un palo del telefono, ingoiare un’antilope intera e rimanere mesi o addirittura anni senza mangiare, mantenendo al contempo un cuore sano e una notevole massa muscolare. La ricerca di Leinwand ha dimostrato che nelle ore successive al pasto, il loro cuore si espande del 25% e il loro metabolismo accelera di 4.000 volte per aiutarli a digerire il cibo.

Per comprendere meglio cosa renda possibili questi fenomeni, Leinwand ha collaborato con Jonathan Long, professore associato di patologia presso la Stanford School of Medicine, che studia i sottoprodotti metabolici nel sangue, o metaboliti, per capire come i mammiferi assorbono e consumano energia.

Il laboratorio di Long ha recentemente esaminato il sangue di un’altra creatura curiosa, il cavallo da corsa, per capire come riesca a sopportare quegli sprint a tutta velocità. “Se vogliamo davvero comprendere il metabolismo, dobbiamo andare oltre lo studio di topi e esseri umani e considerare gli estremi metabolici che la natura ci offre”, sostiene Long.

La ricerca dai pitoni ai topi

Per il nuovo studio, il team ha analizzato campioni di sangue di pitoni reali e pitoni birmani, alimentati una volta ogni 28 giorni, immediatamente dopo ogni pasto. In totale, gli scienziati hanno individuato 208 metaboliti che aumentavano significativamente dopo i pasti dei pitoni. Una molecola, chiamata para-tiramina-O-solfato (pTOS), ha registrato un aumento di 1.000 volte.

Ulteriori studi, condotti con i ricercatori della Baylor University, hanno dimostrato che la somministrazione di dosi elevate di pTOS a topi obesi o magri ha agito sull’ipotalamo, il centro dell’appetito nel cervello, inducendo la perdita di peso senza causare problemi gastrointestinali, perdita di massa muscolare o cali di energia.

Lo studio ha inoltre rilevato che il pTOS, prodotto dai batteri intestinali del serpente, non è naturalmente presente nei topi. È invece presente nelle urine umane a bassi livelli e aumenta leggermente dopo i pasti. Tuttavia, poiché la maggior parte delle ricerche viene condotta su topi o ratti, la pTOS finora è stata trascurata.

L’interruttore che spegne l’appetito e la chiave per perdere peso

“Abbiamo scoperto un soppressore dell’appetito che funziona nei topi senza alcuni degli effetti collaterali dei farmaci GLP-1”, ha affermato Leinwand, alludendo a semaglutide e tirzepatide.

Terapie per la perdita di peso ispirate alla natura

Leinwand ha osservato che anche i nuovi farmaci sono stati ispirati da un altro rettile, il mostro di Gila. Il veleno del mostro di Gila contiene un ormone simile al GLP-1 umano. Questi farmaci sono ora utilizzati da milioni di persone, ma gli studi dimostrano che fino alla metà di coloro chi li prende smette entro un anno. “Crediamo che ci sia ancora spazio per una crescita in questo settore”, ha concluso Leinwand.

La studiosa, Long e i colleghi della CU Boulder hanno fondato una startup con un nome che è tutto un programma, Arkana Therapeutics, per tradurre nella pratica clinica alcune delle scoperte fatte studiando i pitoni. L’idea è quella di analoghi sintetizzati chimicamente a partire dai rari metaboliti presenti in questi incredibili serpenti per aiutare le persone con problemi di peso. “Non ci fermeremo a questo singolo metabolita”, promette Leinwand. “C’è ancora molto da imparare”.

Nella foto principale: un pitone biondo e un pitone marrone scuro si stringono in laboratorio. Foto: Patrick Campbell/CU Boulder