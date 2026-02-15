Digiuno notturno un toccasana: sincronizzarlo col sonno fa bene a cuore e pressione

Si fa tanto parlare dei benefici del digiuno per tornare in linea e depurare l’organismo. Ma al di là delle varie formule – e dei non pochi eccessi – i dati che arrivano dalla ricerca danno da pensare. In questo caso un team di ricercatori americani ha tirato fuori dal cilindro una soluzione interessante, allineando il digiuno notturno al ritmo circadiano sonno-veglia, un importante regolatore della funzione cardiovascolare e metabolica. Il tutto però senza modificare l’apporto calorico.

In pratica, basta tenere d’occhio l’orologio ed evitare gli spuntini dopo cena, anticipandola un po’ rispetto al momento di andare a letto. E, soprattutto, ‘rallentare’ abbassando le luci tre ore prima di dormire. Ma vediamo meglio di che si tratta.

Quanto a lungo digiunare la sera dopo cena?

Lo studio, pubblicato su ‘Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology’, ha rilevato che tra adulti di mezza età e anziani ad alto rischio di malattie cardiometaboliche, prolungare il digiuno notturno di circa due ore, abbassando le luci ed evitando di mangiare per tre ore prima di coricarsi, ha migliorato i parametri di salute cardiovascolare e metabolica durante il sonno e durante il giorno.

Non è solo quanto e cosa si mangia a fare la differenza

La pressione sanguigna notturna è diminuita del 3,5% e la frequenza cardiaca del 5% rispetto ai soggetti di controllo, e ne ha giovato anche il controllo glicemico. Non solo: la strategia è piaciuta. E, dato l’elevato tasso di aderenza (quasi il 90%), questo nuovo approccio potrebbe rappresentare una strada non farmacologica più accessibile per migliorare la salute cardiometabolica.

I benefici del digiuno notturno prolungato

“Cronometrare la nostra finestra di digiuno in base ai ritmi naturali sonno-veglia può migliorare la coordinazione tra cuore, metabolismo e sonno. Tutti fattori che interagiscono per proteggere la salute cardiovascolare”, ha affermato la prima autrice della ricerca, Daniela Grimaldi, associata di ricerca in Neurologia presso la divisione di medicina del sonno della Feinberg School of Medicine alla Northwestern University.

“Non è solo quanto e cosa si mangia, ma anche quando si mangia in relazione al sonno a essere importante per i benefici fisiologici dell’alimentazione a tempo limitato”, ha chiarito Phyllis Zee, direttrice del Center for Circadian and Sleep Medicine e responsabile della medicina del sonno presso il dipartimento di neurologia della Feinberg.

Le varie strategie di digiuno a tempo hanno guadagnato popolarità perché la ricerca ha dimostrato che è possibile migliorare la salute cardiometabolica e competere con le tradizionali diete ipocaloriche. Ma la maggior parte degli studi si è concentrata sulla durata del digiuno, non su come il digiuno si allinei con il ritmo del sonno, un fattore chiave nella regolazione metabolica.

Il nuovo approccio dello studio, che sfrutta il periodo di sonno come punto di riferimento per la scelta del momento giusto per mangiare, potrebbe rappresentare una strategia non farmacologica semplice per migliorare la salute cardiometabolica, in particolare negli adulti di mezza età e negli anziani. Gli autori, soddisfatti per la reazione del campione, intendono perfezionare il protocollo sottoponendolo a trial multicentrici più ampi.

Pressione, frequenza cardiaca e glicemia

Nello studio di 7,5 settimane, le persone che hanno finito di mangiare almeno tre ore prima di andare a letto hanno riscontrato miglioramenti significativi rispetto a coloro che hanno mantenuto le loro consuete abitudini alimentari. In particolare, oltre ai già citati miglioramenti di pressione e frequenza cardiaca di notte, le ‘cavie umane’ hanno mostrato un calo più naturale di entrambi i parametri durante il sonno, il che è un importante segno di salute cardiovascolare.

In pratica, il cuore batteva più velocemente durante il giorno e rallentavano di notte, quando i soggetti erano a riposo. Non solo: queste persone hanno sperimentato anche un miglior controllo della glicemia durante il giorno. Il loro pancreas rispondeva in modo più efficiente quando veniva stimolato con il glucosio, suggerendo che poteva rilasciare insulina in modo più efficace e mantenere la glicemia più stabile.

I dettagli della ricerca

I 39 partecipanti erano in sovrappeso oppure obesi (tra 36 e 75 anni) e hanno completato un approccio di digiuno notturno prolungato (da 13 a 16 ore) o il digiuno abituale di 11-13 ore. Entrambi i gruppi hanno abbassato le luci tre ore prima di coricarsi. Il gruppo di intervento era composto per l’80% da donne.

Non abbiamo dettagli relativi all’impatto sul peso corporeo, ma abbassare le luci e predisporre l’organismo a prendere sonno tre ore prima di andare a letto ha aiutato a sincronizzare il ritmo-sonno veglia di queste persone. Un elemento che oggi troppo spesso salta, per colpa di uno stile di vita ‘H24’. E, non a caso, quando riusciamo a metterci in pausa la salute ringrazia.