Italfarmaco punta su Morena Sangiovanni, chi è la nuova Ad in Italia

Italfarmaco, azienda nata a Milano nel 1938 e ormai attiva su scala globale, punta su una donna del pharma: Morena Sangiovanni è infatti la nuova amministratrice delegata in Italia.

Quello di Sangiovanni è un nome molto noto nel settore: laureata in Biologia e con un Master in International Business Management, vanta oltre vent’anni di esperienza nella farmaceutica in ambito Human Pharma, Animal Health e Manufacturing.

Chi è la nuova Ad di Italfarmaco

La manager ha iniziato come informatore scientifico del farmaco, per poi assumere posizioni di leadership arrivando a guidare organizzazioni complesse e progetti di sviluppo a livello nazionale e internazionale. Entrata in Boehringer Ingelheim nel 2005, è stata General Manager Czech Republic e, dal 2020, di presidente e amministratore delegato del Gruppo Boehringer Ingelheim Italia.

Sangiovanni risponderà ad Alvaro Acebron, Senior Vice President Specialty Pharma & Consumer Health. La sua nomina segue quella di Francesco Di Marco a Group Ceo e “si inserisce nel percorso di evoluzione di Italfarmaco, volto a consolidare le basi aziendali e a rafforzare la presenza nei mercati strategici, nel solco di una tradizione di eccellenza scientifica e di una visione di lungo periodo”, spiegano dall’azienda.

Il Gruppo Italfarmaco è presente in oltre 90 Paesi grazie a società affiliate o controllate in modo diretto. L’azienda è impegnata in ricerca, sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di prodotti farmaceutici in numerose aree terapeutiche come immuno-oncologia, ginecologia, neurologia, malattie cardiovascolari e malattie rare.

Gli obiettivi

Per Sangiovanni oggi Italfarmaco “rappresenta una realtà con una forte identità scientifica e una visione di lungo periodo. In continuità con una storia di oltre ottant’anni, è una presenza solida e affidabile in ambito scientifico, commerciale e industriale. La crescita dell’azienda continuerà a fondarsi capacità di rispondere a bisogni clinici insoddisfatti attraverso innovazioni capaci di generare un impatto concreto e duraturo sia per i pazienti sia per l’intero sistema sanitario”.