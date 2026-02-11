Farmaci Glp-1, anche in Francia si prepara l’azione legale per effetti avversi

Si allarga il fronte delle denunce contro Novo Nordisk per gravi effetti collaterali di semaglutide, il farmaco usato per trattare l’obesità. Dopo gli Stati Uniti – dove è in corso un maxi-procedimento contro il gigante norvegese e l’americana Eli Lilly – anche i pazienti francesi si preparano alla battaglia legale.

L’iniziativa

Ad annunciarlo a Le Dauphiné Libéré, testata francese del gruppo Ebra, è Pierre Debuisson, avvocato specializzato in azioni legali collettive. “Ho ricevuto finora una mezza dozzina di denunce. I casi meno gravi presentano dolori addominali, vomito o gastroparesi. Altri pazienti soffrono di insufficienza renale, pancreatite e una delle mie clienti ha persino subito un ictus che le ha fatto perdere la vista”, racconta il penalista di Tolosa al giornale francese.

In Francia sono circa 870mila i pazienti trattati con Glp-1. Dalla commercializzazione di questi farmaci nel 2019, sono stati segnalati 1.600 casi gravi alla Ansm, l’Agenzia nazionale per la sicurezza dei farmaci. Si indaga anche su 65 decessi potenzialmente correlati all’assunzione dei farmaci, riporta Le Dauphiné Libéré.

Prescrizioni di Glp-1 ‘a cuor leggero’

Debuisson intende inoltre rivolgersi all’Ordine dei medici: “È necessario che i medici smettano di prescrivere questi farmaci a pazienti che presentano solo un leggero sovrappeso”, sottolinea l’avvocato. “Il mio studio – prosegue – sta considerando la possibilità di un’azione congiunta con uno studio legale americano, per attaccare il produttore danese Novo Nordisk a livello della sua sede centrale. E forse anche per condurre un’azione negli Stati Uniti contro Eli Lilly”.

La risposta di Novo Nordisk

Contattata da Le Dauphiné Libéré, l’azienda Novo Nordisk ha risposto che “la sicurezza dei pazienti è una priorità”, sostenendo di prendere sul serio “tutte le segnalazioni di effetti indesiderati legati all’uso dei nostri farmaci. Siamo attenti alle preoccupazioni dei pazienti e monitoriamo e segnaliamo i potenziali effetti indesiderati segnalati in relazione al farmaco Ozempic in collaborazione con le autorità competenti. Ad oggi – conclude Novo Nordisk – riteniamo che il profilo beneficio-rischio del semaglutide rimanga invariato”.