Haleon punta su Jon Workman, chi è il nuovo presidente Operation Unit Europe

Novità per Haleon, azienda globale nel settore dei beni di consumo focalizzata sulla salute. Jon Workman è il nuovo presidente della Operation Unit Europe.

Nel suo nuovo ruolo, il manager entra a far parte dell’Executive Team di Haleon (HET), il gruppo di senior leader globali della società e riporterà direttamente a Brian McNamara, Chief Executive Officer di Haleon.

Workman è un nome noto a livello internazionale: da presidente dell’Associazione di categoria dell’Industria Europea del Self-Care rappresentava Haleon nel Consiglio direttivo AESGP dal 2022.

D’altra parte l’Europa rappresenta un mercato strategico per Haleon e ha un ruolo chiave nelle ambizioni dell’azienda di raggiungere un miliardo di consumatori in più entro il 2030.

Chi è il manager Haleon

Jon Workman lavora in Haleon da tempo: è stato General Manager in Asia, Africa ed Europa e, più recentemente, quello Head of Business Transformation a livello globale. In precedenza ha trascorso 15 anni in Procter & Gamble, maturando quasi tre decenni di esperienza nella costruzione di brand di successo e nella guida di team inclusivi e performanti, anche in contesti regolatori complessi.

“L’Europa rappresenta un mercato importante per Haleon e, nella regione, il self-care è sempre più una priorità per le persone”, ha detto Jonathan Workman.

“Brand come Sensodyne, Multicentrum e Voltaren sono scelti ogni giorno da milioni di persone. L’ingresso dell’Europa all’interno dell’Executive Team di Haleon garantirà che la voce dei consumatori europei sia ascoltata ai massimi livelli dell’azienda. Lavorerò a stretto contatto con tutti i team – ha assicurato il manager – per stimolare una crescita sostenuta e contribuire alla nostra missione: offrire una migliore salute quotidiana, con umanità”.