venerdì 16 gennaio 2026

Encefalite da virus dell’herpes simplex, la mossa di Alfasigma

Lorenzo Sorrentino
Il gruppo farmaceutico italiano ottiene i diritti esclusivi per adibelivir, in sperimentazione per il trattamento dell’encefalite da virus dell’herpes simplex.

Il 2026 inizia con novità interessanti sul fronte della farmaceutica. Alfasigma ottiene da Innovative Molecules i diritti esclusivi per la formulazione parenterale di adibelivir, in fase di sperimentazione per il trattamento dell’encefalite da virus dell’herpes simplex (HSV), una malattia ultra rara e potenzialmente letale. 

Sebbene l’incidenza sia bassa – stimata in 1 caso ogni 250-500 mila individui – il carico della malattia è molto elevato. “Adibelivir è esattamente il tipo di innovazione che vogliamo sviluppare per migliorare la vita dei pazienti”, ha commentato il Ceo di Alfasigma Francesco Balestrieri

L’encefalite da virus dell’herpes simplex

L’encefalite da HSV è una patologia neurologica associata a un’elevata mortalità e a un rischio significativo di deficit neurologici permanenti tra chi sopravvive. Nonostante decenni di utilizzo, le terapie antivirali attualmente disponibili non hanno portato a un miglioramento sostanziale degli esiti clinici, evidenziando un bisogno medico insoddisfatto e una carenza di innovazione terapeutica.

Adibelivir

Adibelivir è un inibitore della elicasi a lunga durata d’azione ed è attualmente in fase di sperimentazione per il suo potenziale nel miglioramento del controllo della replicazione virale e nell’influenzare positivamente gli esiti clinici, inclusi la sopravvivenza e le conseguenze neurologiche a lungo termine.

I dettagli dell’accordo 

In base all’accordo, Alfasigma ottiene i diritti esclusivi a livello mondiale per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione della formulazione parenterale di adibelivir per l’encefalite da HSV. Innovative Molecules mantiene i diritti su tutte le altre formulazioni, compresa quella orale. I termini finanziari prevedono pagamenti fino a 125 milioni di euro fra anticipi e pagamenti a milestone, determinati dai progressi nello sviluppo, dalle approvazioni normative e dai traguardi commerciali globali.

“Questa partnership rappresenta una chiara conferma del nostro approccio innovativo al trattamento delle infezioni da herpes simplex e conferma l’alto potenziale clinico e commerciale di adibelivir. Siamo lieti di accogliere Alfasigma come nuovo investitore nella nostra azienda: questo apporto di capitale ci permetterà di accelerare lo sviluppo della formulazione orale di adibelivir, portandola ad un programma di sviluppo clinico di fase 2 per i pazienti affetti da herpes genitale”, ha dichiarato il Ceo di Innovative Molecules Florian Vogel.

