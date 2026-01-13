Home > Salute > Farmaci > Ipsen Italia: chi è la nuova presidente e Ad Irina Zotova

Arriva dalla Russia forte di una robusta esperienza nel pharma la nuova presidente e Ad di Ipsen Italia Irina Zotova. Con questa mossa l’azienda biofarmaceutica focalizzata nello sviluppo di farmaci innovativi in oncologia, malattie rare e neuroscienze, punta a crescere in Italia.

“È per me un grande onore entrare a far parte del team italiano; con entusiasmo lavorerò per contribuire alla costante crescita di Ipsen come player chiave in oncologia, neuroscienze e malattie rare”, ha detto la nuova presidente e Ad di Ipsen Italia, consapevole delle grandi sfide per la salute.

“Il nostro impegno in innovazione e ricerca sarà costante per garantire l’accesso a terapie trasformative in grado di migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie”. Un obiettivo ambizioso, ma perseguibile anche grazie alla “forza di una squadra unita e affiatata come quella italiana”, come ha rilevato a caldo la manager.

Una carriera internazionale

Con un background iniziale in Fisiologia umana e un MBA in Business Administration presso la Stockolm School of Economics, Zotova ha una ventennale esperienza nel settore farmaceutico internazionale, maturata in aziende come Novartis e Amgen. Entrata in Ipsen nel 2022, è stata Ad della Russia e dei Paesi CIS.

A livello di produzione, la pipeline Ipsen è supportata da circa 100 anni di esperienza in centri di ricerca e sviluppo negli Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Presente in oltre 40 Paesi, l’azienda fornisce farmaci a pazienti in più di 100 Paesi.