Ibsa Italy, chi è il nuovo Ceo Giuseppe Celiberti

Una passione per la chimica e una lunga carriera nel pharma, Giuseppe Celiberti è il nuovo Ceo & General Manager di Ibsa Italy, filiale del Gruppo farmaceutico svizzero presente con i suoi prodotti in oltre 90 Paesi.

Giuseppe Celiberti succede a Federico Mautone, che ha ricoperto il ruolo di Ceo dal 2023.

Nel 2025 Ibsa ha celebrato il 40° anniversario dall’acquisizione da parte dell’attuale presidente e Ceo Arturo Licenziati, che ha trasformato l’azienda in una multinazionale che impiega oltre 2.300 collaboratori nel mondo. La nomina di Celiberti segna ora una nuova fase per l’azienda, che consolida così il proprio percorso di crescita nel mercato italiano, rafforzando la propria struttura.

Chi è il nuovo Ceo di Ibsa Italy

Laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Bologna, Celiberti ha iniziato il proprio percorso professionale come chimico farmaceutico presso il Centro Ricerche di GlaxoSmithKline, per poi maturare una significativa esperienza in ambito marketing & sales e direzionale.

Prima di entrare in Ibsa Italy nel 2018, ha lavorato in Chiesi Farmaceutici, dove ha ricoperto inizialmente il ruolo di Responsabile Marketing di diverse aree terapeutiche e successivamente quello di General Manager di Novadynamics Healthcare (Gruppo Chiesi). Nel 2014 il passaggio a Medel Italia (Gruppo Beurer GmbH), come Dg Italia.

Le priorità del manager

Il nuovo Ceo di Ibsa Italy ha le idee chiare: “La nostra capacità di mettere la persona al centro non è solo un valore, è il motore che ci consente di coniugare ricerca scientifica, produzione industriale e innovazione come pilastri del nostro impegno quotidiano. Insieme a tutto il team continueremo a lavorare per consolidare la crescita in Italia e accelerare lo sviluppo internazionale del Gruppo, promuovendo farmaci nella forma migliore, in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di tutti i nostri pazienti e migliorare la loro compliance”, assicura.

Ora Celiberti è chiamato a guidare la strategia di crescita e consolidamento della filiale italiana “migliorando non solo i processi industriali, ma anche tutti gli aspetti aziendali”, sottolinea l’azienda annunciando la nomina.