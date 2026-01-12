Aifa, cambio a sorpresa alla guida dell’Ufficio stampa

Inatteso cambio alla guida dell’Ufficio stampa e comunicazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Dopo neanche un anno il 31 dicembre scorso Adelisa Maio, giornalista professionista entrata nell’Agenzia di via del Tritone con un incarico triennale dopo una lunga carriera in Adnkronos Salute, ha lasciato la direzione dell’Ufficio stampa a Giuseppa Guglielmino, giornalista pubblicista entrata in Aifa come funzionario amministrativo gestionale pochi mesi fa.

Come ricostruisce Aboutpharma l’avvicendamento, inatteso anche per quanti seguono il settore, è arrivato in seguito a una procedura di interpello richiesta dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento dell’Agenzia.

Per la nomina di Guglielmino (in carica dal 2 gennaio) è stato necessario attendere la delibera del Cda. Un passaggio previsto dal regolamento interno, secondo cui la figura del responsabile dell’ufficio stampa viene proposta dal presidente e ratificata dal Cda dell’Agenzia presieduta da Robert Nisticò.

La procedura di interpello

In una nota pubblicata a fine dicembre sul sito Aifa, si precisava che “l’articolo 17, comma 11, decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, prevede che il responsabile dell’Ufficio stampa e della comunicazione sia nominato con delibera del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, su proposta del Presidente, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150. Si informa, pertanto, che con delibera del Consiglio di amministrazione dell’Aifa n. 84 del 15 dicembre 2025, è stata nominata la Dott.ssa Giuseppa Guglielmino, funzionario amministrativo gestionale dell’Agenzia italiana del farmaco, Responsabile dell’Ufficio stampa e comunicazione”.

Chi è Giuseppa Guglielmino

Il 22 ottobre Guglielmino era stata nominata responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità (disability manager), con un incarico fino al termine del 2027. Mansione che, al momento, sembra aver mantenuto. In precedenza Guglielmino ha lavorato nella segreteria del Governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca. Dal 2020 fino a pochi mesi fa è stata inoltre consigliere comunale di Albano Laziale, comune ora commissariato in seguito alla mozione di sfiducia che ha fatto cadere il sindaco MassimiIiano Borelli.