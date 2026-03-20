Medicina estetica e sicurezza, arriva la certificazione per esperti in ecografia del volto

Contribuire alla diffusione di standard sempre più elevati di sicurezza, qualità e trasparenza nella medicina estetica, offrendo ai pazienti una garanzia in più sulla preparazione e sulle competenze del professionista. Arriva in Italia la prima certificazione per ‘Medico estetico esperto in ecografia del volto applicata alla Medicina Estetica’, pensato per attestare le competenze avanzate nell’utilizzo dell’imaging ultrasonografico del distretto facciale.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Accurate, società del gruppo Digit’Ed che si occupa di formazione medica in simulazione avanzata, e SA Certification, Organismo di Certificazione accreditato da Accredia, che ha sviluppato lo schema di certificazione. Un passaggio importante per il riconoscimento di competenze sempre più centrali nella medicina estetica contemporanea, dove l’ecografia del volto si sta affermando come uno strumento fondamentale per migliorare la sicurezza dei trattamenti e ridurre il rischio di complicanze.

L’evoluzione delle conoscenze

Negli ultimi anni la medicina estetica ha conosciuto una crescita significativa, accompagnata da una crescente complessità delle procedure e da una maggiore attenzione alla sicurezza del paziente. In questo contesto, l’utilizzo dell’imaging ultrasonografico del volto rappresenta uno strumento diagnostico sempre più diffuso. L’ecografia consente infatti al medico di visualizzare in tempo reale i tessuti e le strutture vascolari del volto, permettendo di identificare con precisione vasi sanguigni, piani anatomici e aree sensibili.

Questa conoscenza anatomica dettagliata consente di pianificare in modo più accurato i trattamenti estetici, riducendo il rischio di complicanze vascolari e migliorando la gestione delle eventuali criticità. La nuova certificazione nasce proprio con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare le competenze dei professionisti che utilizzano l’ecografia come strumento di supporto alla medicina estetica, contribuendo a diffondere standard sempre più elevati di qualità e sicurezza.

La prova pratica e i requisiti

Uno degli elementi più innovativi dello schema di certificazione è rappresentato dall’integrazione di una prova pratica basata su tecnologie di simulazione avanzata. Il cuore dell’esame è infatti costituito da una sessione pratica realizzata con Beautysim, il sistema di simulazione brevettato da Accurate. La piattaforma consente di valutare in modo oggettivo le competenze del candidato nella lettura e interpretazione dell’imaging ultrasonografico del volto attraverso un ambiente controllato che riproduce con elevato realismo mappature vascolari complesse e l’analisi dei tessuti.

L’accesso all’esame di certificazione è riservato a medici e odontoiatri che abbiano maturato una formazione specifica e un’esperienza clinica documentata nell’utilizzo dell’ecografia applicata alla medicina estetica. Tra i principali requisiti richiesti si sono la laurea in Medicina od Odontoiatria con relativa abilitazione professionale, la partecipazione documentata a corsi teorico-pratici di ecografia del volta e almeno un anno di esperienza clinica documentata nell’utilizzo dell’ecografia nel settore.