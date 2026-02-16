Capelli protetti da luce, calore e smog grazie a un biopolimero vegano

Funziona la combinazione di frutta e alghe aggiunta a shampoo e balsamo per proteggere i capelli.

Chiome rigogliose con l’aiuto di scienza e natura. Per proteggere i capelli da calore, luce solare e inquinamento, i ricercatori brasiliani dell’University of São Paulo hanno testato ingredienti vegani per shampoo e balsami dalla formula innovativa.

I primi test, pubblicati su ‘ACS Omega’, mostrano che una combinazione di frutta e alghe aggiunta a shampoo e balsamo ricopre i capelli con una pellicola protettiva. Una sorta di ‘protezione’ botanica che rende la chioma leggermente meno elastica, ma allo stesso tempo ne migliora la lucentezza e la rende più facile da pettinare rispetto ai capelli lavati e trattati con prodotti che non contengono il nuovo biopolimero.

La formula della pellicola salva capelli

Ormai lo sappiamo: piastre, inquinamento e luce solare danneggiano la cheratina, principale proteina strutturale dei capelli, rendendoli secchi, sbiaditi e fragili. Per proteggerli da questi danni, già oggi alcuni prodotti per la cura dei capelli formano una sottile pellicola polimerica che ricopre la chioma e si lega chimicamente alla cheratina, in modo da restare in posizione fino al trattamento successivo.

I trattamenti protettivi esistenti, etichettati come “naturali”, contengono solitamente biopolimeri estratti da lana, piume, conchiglie e corna animali. Patricia M. B. G. Maia Campos e i suoi colleghi hanno voluto testare una soluzione interamente a base vegetale, specificamente progettata per l’uso quotidiano a casa.

I ricercatori avevano già sviluppato un gel per la cura della pelle a base di un biopolimero derivato dal frutto di un arbusto da fiore originario dell’America Latina chiamato tara (Caesalpinia spinosa) e dall’alga rossa (Kappaphycus alvarezii). Per la cura dei capelli il team ha aggiunto lo stesso biopolimero a shampoo, balsamo e balsamo senza risciacquo.

Ingredienti preziosi

“Abbiamo scelto la tara perché è un frutto ricco di polisaccaridi naturali e l’alga rossa perché è una fonte coltivata in modo sostenibile di biopolimeri utilizzati per formare film protettivi”, ha spiegato Maia Campos. “Inoltre, sulla base dei nostri studi precedenti, la combinazione di tara e alga rossa crea forti proprietà filmogene per formulazioni cosmetiche efficaci”.

I test

Campos e il suo team ha testato le nuove formule su campioni di capelli umani preparati in una soluzione detergente diluita per rimuovere sporco e residui. I campioni sono stati quindi suddivisi in tre gruppi: ciocche trattate con i tre prodotti contenenti biopolimeri, ciocche trattate con prodotti privi di biopolimeri e campioni di controllo ‘al naturale’.

L’effetto dei biopolimeri

Le ciocche di capelli trattate con prodotti privi di biopolimeri erano leggermente più deboli e spesse rispetto alle altre. Questo ha portato i ricercatori a concludere che le molecole creavano una pellicola resistente lungo il fusto del capello. La pellicola, afferma il team, potrebbe costituire una barriera fisica contro i fattori ambientali dannosi.

Lucentezza, morbidezza e pettinabilità

Ma non è tutto: la pellicola vegana ha migliorato la lucentezza, la morbidezza e la pettinabilità rispetto ai capelli trattati con i prodotti privi di biopolimeri e a quelli non trattati. Queste qualità sono state valutate seguendo test standard del settore cosmetico. La ricerca però non è finita. In futuro i ricercatori si concentreranno sulla valutazione dell’efficacia della formulazione contro l‘esposizione ai raggi Uv.