Chikungunya, che cos’è il virus che ha fermato Sofia Goggia

L’infezione da Chikungunya che ha costretto la Goggia a lasciare il ritiro a Ushuaia e le misure di prevenzione

Ancora un’arbovirosi: l’infezione da Chikungunya che ha costretto Sofia Goggia a lasciare il ritiro della Nazionale a Ushuaia, in Argentina, accende i riflettori su una malattia esotica da non sottovalutare. “Contro la Chikungunya non disponiamo di un farmaco antivirale specifico: possiamo trattare i sintomi, ma la strategia migliore resta prevenire l’infezione”, spiega Andrea Rossanese, presidente della Società Italiana di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni (Simvim), responsabile della Travel Clinic del Centro di Malattie Tropicali dell’Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (VR).

A fermare la campionessa di sci, una serie di sintomi impattanti anche su una persona giovane, allenata e in eccellenti condizioni fisiche. Alla Chikungunya si è aggiunta un’infezione da parvovirus B19: due infezioni che, oltre alla stanchezza, hanno provocato tremori alle gambe e difficoltà nei movimenti. La fase acuta è superata, ma la data del ritorno alle gare della campionessa azzurra resta da definire.

Che cos’è la Chikungunya

La Chikungunya è raramente mortale, ma circa l’80% delle persone infettate sviluppa sintomi. In circa il 50% dei pazienti sintomatici i disturbi articolari possono persistere oltre la fase acuta e diventare cronici, con ripercussioni sul lavoro, sull’autonomia e sulla qualità di vita.

“Il virus colpisce soprattutto le articolazioni e può limitare a lungo sia la motricità grossolana sia quella fine”. Per una fuoriclasse come la Goggia “significa interrompere allenamenti e competizioni; per qualsiasi altra persona può significare settimane o mesi di lavoro, attività familiari e vita quotidiana compromessi”.

Dove volano le zanzare infette

Il rischio non riguarda soltanto alcune aree dell’America Latina. La Chikungunya è infatti presente in numerosi Paesi tropicali e subtropicali, nonché in destinazioni turistiche molto frequentate come India, Maldive, Seychelles, Mauritius e diversi Paesi del Sud-Est asiatico e dell’Africa subsahariana.

E in Italia? Stando agli ultimi dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità dal 1 gennaio al 29 settembre sono stati 28 i casi confermati di Chikungunya, di cui uno solo autoctono.

Come difendersi? “La situazione epidemiologica può cambiare rapidamente: prima della partenza è quindi importante verificare il rischio aggiornato nella destinazione e rivolgersi a un centro di medicina dei viaggi. Il counselling pre-viaggio consente di valutare concretamente esposizione e misure preventive”, sottolinea Vincenzo Nicosia, membro del direttivo Simvim.

“Il medico considera la destinazione, le attività previste e le condizioni di salute, indicando l’uso corretto dei repellenti, le misure contro le punture di zanzara e, quando appropriato, la vaccinazione. È consigliabile rivolgersi a un professionista o a un Centro di vaccinazione internazionale con adeguato anticipo rispetto alla partenza”.

Proprio il racconto di Sofia Goggia ricorda che questo virus non colpisce soltanto anziani, bambini o persone fragili: tutti possono infettarsi e subire conseguenze rilevanti. La prevenzione deve quindi essere proposta a tutti i viaggiatori esposti, attraverso una valutazione individuale e non sulla sola appartenenza a una categoria.

Come difendersi da Chikungunya

“Quando esiste il rischio di contrarre un virus che può compromettere la salute per mesi e per cui non c’è una cura specifica, prevenire l’infezione è essenziale”, scandisce Rossanese. “Alle misure di protezione personale contro le zanzare si affianca oggi la vaccinazione contro questo virus, disponibile in Italia. La scelta deve essere condivisa con un operatore sanitario competente, sulla base del profilo del singolo viaggiatore”, conclude.