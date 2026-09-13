Home > Sport > Sport invernali > Sofia Goggia abbandona la preparazione e torna in Italia: cosa è successo

Nessun trauma, lesione o incidente per Sofia Goggia ma solo spossatezza e stanchezza generale che l’hanno indotta a sospendere la preparazione in Argentina, lasciare le nevi di Ushuaia dove era in ritiro e fare rientro anticipato in Italia.

L’azzurra si sottoporrà nei prossimi giorni ad un check-up completo per capire la natura del malessere legato a una fase generale di affaticamento. Per la sciatrice bergamasca, bronzo in discesa alle ultime Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, l’obiettivo ora è recuperare al meglio in vista del primo appuntamento della stagione a Soelden, in Coppa del Mondo, al via il 24 ottobre prossimo.