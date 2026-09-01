Trapianti: Ugo Boggi al Gemelli, chi è lo specialista arrivato da Pisa

Un grande nome nel campo dei trapianti arriva nella Capitale. Da settembre il professore Ugo Boggi è ordinario di Chirurgia generale dell’Università Cattolica e di direttore della Uoc di Chirurgia Generale e dei Trapianti d’Organo della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs.

L’ingresso del professor Boggi si inserisce nelle linee di sviluppo del nuovo Piano strategico della Fondazione Policlinico Gemelli, che individua nella chirurgia dei trapianti, nella chirurgia oncologica ad alta complessità e nell’innovazione tecnologica alcuni degli ambiti prioritari di crescita clinica e scientifica.

Il Policlinico avvia così una nuova fase di sviluppo del proprio programma integrato di trapiantologia, con particolare attenzione alle procedure a elevata complessità e alle più avanzate frontiere della disciplina: trapianto di fegato, rene e pancreas, sviluppo della chirurgia robotica applicata ai trapianti, trapianto intestinale e ricerca nel campo degli xenotrapianti. All’interno del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche diretto da Sergio Alfieri, il Centro Trapianti d’Organo del Policlinico si arricchisce quindi di una figura di prestigio.

Chi è Ugo Boggi, l’uomo dei 1.500 trapianti

Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana e attuale presidente del Collegio dei Professori Ordinari di Chirurgia Generale, Boggi si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pisa, dove ha conseguito le specializzazioni in Chirurgia Generale e Chirurgia Addominale ed Endoscopia Digestiva Chirurgica. Ha inoltre svolto parte della propria formazione presso il Cabrini Medical Center di New York ed è abilitato alla professione medica negli Stati Uniti.

In gioventù è stato membro del gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare ed è stato incluso dalla Federazione Italiana Vela nel gruppo di atleti “probabili olimpici” per i Giochi di Seoul 1988.

È stato professore ordinario di Chirurgia generale presso l’Università di Pisa, nel Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e dei Trapianti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. È inoltre docente di Chirurgia Generale presso la University of Pittsburgh.

Nel corso della propria attività ha eseguito come primo operatore oltre 12.000 interventi chirurgici, tra cui circa 1.500 trapianti d’organo e 1.500 procedure di chirurgia robotica.

Nel suo curriculum la realizzazione per primo al mondo numerosi interventi innovativi, tra cui un trapianto di pancreas robotico, un trapianto simultaneo robotico di rene e pancreas, un’epatectomia destra robotica da donatore vivente per trapianto di fegato tra adulti e uno shunt spleno-renale distale selettivo robotico. In Italia ha eseguito per primo la donazione laparoscopica di fegato per trapianto da donatore vivente adulto in ricevente pediatrico.

Ha inoltre eseguito ed introdotto nel nostro Paese la donazione crociata di rene, la donazione robotica di rene, la donazione renale laparoscopica attraverso accesso singolo, il trapianto renale laparoscopico, il trapianto simultaneo di rene da donatore vivente e di pancreas da donatore deceduto, e il trapianto di pancreas in riceventi Hiv positivi. Boggi è autore di tre libri, 80 capitoli di libro e 600 pubblicazioni scientifiche internazionali.

Lo sviluppo del settore dei trapianti al Gemelli

L’arrivo del professor Boggi rafforza ulteriormente l’integrazione tra assistenza, ricerca e formazione che caratterizza il Campus di Roma dell’Università Cattolica e del Gemelli, con l’obiettivo di accelerare il trasferimento delle innovazioni scientifiche e tecnologiche alla pratica clinica e offrire ai pazienti percorsi terapeutici sempre più avanzati.

Dopo oltre trent’anni di attività accademica, clinica e scientifica a Pisa, dove ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo della trapiantologia multi viscerale di organo solido e della chirurgia robotica, Boggi ha scelto di affrontare una nuova sfida professionale all’interno di un grande Policlinico universitario della Capitale, mettendo la propria esperienza al servizio della crescita dei programmi di trapianto e della ricerca sulle nuove frontiere della chirurgia.

L’Università Cattolica e la Fondazione PoliclinicoGemelli “sono lieti di accogliere il professor Ugo Boggi nella propria comunità accademica e ospedaliera, certi che la sua esperienza contribuirà allo sviluppo di un programma clinico-scientifico capace di integrare competenze multidisciplinari, tecnologie avanzate, ricerca traslazionale e formazione. La sua presenza – si legge in una nota – contribuirà inoltre a rafforzare la rete trapiantologica del Servizio sanitario regionale del Lazio e a consolidare ulteriormente il ruolo del Policlinico Gemelli”.