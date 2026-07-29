Philips punta su Miguel De Foronda per l’Italia, le sue priorità

Novità ai vertici di Royal Philips. Il gruppo, leader globale nelle tecnologie per la salute, annuncia la nomina di Miguel De Foronda Vaquero a Managing Director di Philips per Italia, Israele e Grecia dal 1 agosto 2026. Già alla guida di Philips Iberia (Spagna e Portogallo), De Foronda amplia il proprio perimetro di responsabilità dopo aver guidato con successo le attività di Philips in Italia, Israele e Grecia in qualità di leader ad interim negli ultimi mesi.

“Sono onorato della fiducia che Philips continua a riporre nei miei confronti affidandomi la guida di Italia, Israele e Grecia, che si aggiunge alla responsabilità di Spagna e Portogallo. In questi mesi ho avuto l’opportunità di conoscere da vicino il grande potenziale di questi mercati e, soprattutto, di lavorare al fianco di team di grande talento, le cui competenze, passione e dedizione mi danno grande fiducia nell’affrontare insieme questa nuova responsabilità”, ha detto il manager.

Nel nuovo incarico, De Foronda promuoverà una collaborazione ancora più stretta tra questi mercati, favorendo la condivisione di competenze, best practice e innovazione, nel rispetto delle specificità, delle esigenze dei clienti e delle priorità dei sistemi sanitari di ciascun Paese. Un approccio che rafforzerà la capacità di Philips di supportare gli operatori sanitari attraverso innovazioni significative, competenze cliniche e solide partnership locali.

Philips e le sfide in Italia, Israele e Grecia

In Italia, Israele e Grecia i sistemi sanitari sono chiamati a rispondere all’aumento della domanda di assistenza, ai cambiamenti demografici e alla crescente necessità di coniugare qualità delle cure, sostenibilità ed efficienza. “L’Italia – ha detto De Foronda Vaquero – ha intrapreso un importante percorso di trasformazione del proprio sistema sanitario, sostenuto da investimenti che stanno accelerando l’adozione di nuove tecnologie e di modelli di cura sempre più integrati. Philips vuole continuare a essere un partner affidabile per clienti e istituzioni, aiutandoli a gestire questa trasformazione grazie alla combinazione di competenze cliniche, innovazioni significative e strette collaborazioni, al fine di migliorare l’assistenza per un numero sempre maggiore di persone”.

Chi è il nuovo Managing Director di Philips per Italia, Israele e Grecia

Spagnolo, dottore in Farmacia presso l’Università Complutense di Madrid, De Foronda lavora per la multinazionale dal 2001, ricoprendo da allora ruoli di crescente responsabilità nelle aree vendite e marketing, sia a livello locale sia internazionale. Nel 2016 è stato nominato sales director di Philips Health Systems per la penisola iberica. Prima di entrare in Philips, ha ricoperto diversi incarichi nel settore sanitario presso Altana Pharma e Agilent Technologies.

Con sede nei Paesi Bassi, Philips è leader nella diagnostica per immagini, nell’ecografia, nella terapia guidata da immagini, nel monitoraggio dei pazienti e nell’informatica sanitaria, oltre che nella salute della persona. Nel 2025 l’azienda ha registrato un fatturato di 18 miliardi di euro e conta circa 64.800 dipendenti nel mondo, con attività in oltre 100 Paesi.