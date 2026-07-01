Sicurezza sul lavoro, il concerto a Milano dell’Orchestra Sinfonica per Ats

Caschi gialli, gilet ad alta visibilità e dispositivi di protezione ma anche grande musica sul palco dell’Arco della Pace. L’Orchestra Sinfonica di Milano, diretta dal Maestro Alfred Eschwé, ha suonato ieri sera al ‘Concerto della Sicurezza’, promosso da ATS Città Metropolitana di Milano nell’ambito della campagna ‘Note di Prevenzione’, trasformando la musica in uno strumento per promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro.

I controlli sul lavoro

Secondo i dati di Impres@-BI, dal 1 gennaio al 20 giugno 2026 l’ATS ha già effettuato 8.197 interventi tra ispezioni e controlli in aziende e cantieri, rispetto ai 6.320 del primo semestre dello scorso anno: una crescita del 29,7%.

La cultura della prevenzione

“La sicurezza sul lavoro non si costruisce solo con norme e controlli, ma attraverso una cultura della prevenzione che coinvolga imprese, lavoratori e cittadini. Per questo abbiamo voluto portare questo messaggio anche fuori dai luoghi di lavoro, scegliendo un linguaggio capace di parlare a tutta la comunità”, dichiara Silvano Casazza, direttore generale di Ats Città Metropolitana di Milano.

“Questo impegno – prosegue Casazza – si affianca al lavoro che Ats svolge ogni giorno sul territorio. Prevenzione, vigilanza e promozione della cultura della sicurezza devono procedere insieme: solo così possiamo contribuire a ridurre i rischi e a tutelare la salute delle persone”.

Ad aprire la serata sono stati i saluti istituzionali, seguiti dalla proiezione dei materiali della campagna ‘Note di Prevenzione’. Il videomessaggio di Lillo, testimonial dell’iniziativa, ha quindi introdotto il concerto, accompagnando il pubblico verso l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica di Milano.

“È un onore, ma anche una grande responsabilità, essere stati invitati da Ats a testimoniare quanto la sicurezza nei luoghi di lavoro sia un impegno di concerto. Cercheremo di farlo con la leggerezza che il contesto richiede: l’obiettivo è intrattenere trasmettendo un messaggio così cruciale, senza perdere incisività”, dice Ambra Redaelli, presidente dell’Orchestra Sinfonica di Milano

“La cultura della sicurezza è per noi un pilastro fondamentale e deve essere promossa con intensità, affinché entri a far parte della consapevolezza quotidiana di cittadini, lavoratori e imprese – conclude Redaelli – Speriamo davvero di riuscire a fare la differenza e di lasciare una traccia profonda del compito che ci è stato affidato”.