Gelati e snack freschi per cani? Tutti i rimedi contro il caldo

L’arrivo dell’estate riaccende i riflettori sulle soluzioni per aiutare i cani a sopportare meglio il caldo. Tra le tendenze del momento ci sono gelati e snack rinfrescanti pensati per gli animali domestici, ma secondo gli esperti molte alternative possono essere preparate direttamente in casa, a patto di seguire alcune regole.

Gelati e snack per cani

“Sempre più gelaterie offrono gusti pensati per il cane”, spiega Erika De Marchi, veterinaria, specialista in Patologia e clinica degli animali d’affezione ed esperta in medicina integrata per Napohub, il primo ecosistema italiano dedicata alla relazione consapevole tra persona e animale. In alternativa “si possono facilmente trovare in commercio gelati e snack rinfrescanti, ma la verità è che si tratta di ricette che possiamo facilmente replicare o preparare direttamente a casa in totale sicurezza”, aggiunge.

Una gestione equilibrata

L’esperta ricorda però che anche gli spuntini estivi devono essere inseriti in una gestione alimentare equilibrata. “Anche quando si parla di gratificazione alimentare e spuntini freschi, la pianificazione deve basarsi su criteri rigorosi ed essere tarata sul benessere complessivo dell’animale. Condividere il cibo con loro si può, ma sempre con moderazione e buon senso”.

Per chi vuole cimentarsi con preparazioni casalinghe, “un’ottima idea è quella di preparare dei cubetti di ghiaccio con del brodo di carne o frullando dei pezzettini di frutta congelata o verdura con poca acqua o con yogurt bianco senza zucchero e senza lattosio”, suggerisce De Marchi.

Occhio alle etichette

Nel caso di prodotti acquistati, invece, il consiglio è “Chiedere sempre gli ingredienti o leggere direttamente le etichette: meglio se sono senza lattosio e contengono pochi zuccheri- L’importante – aggiunge – è non esagerare con le calorie e, per i soggetti più sensibili, meglio fare delle prove somministrando piccole quantità”.

L’importanza dell’idratazione

Al di là degli snack il primo alleato contro il caldo resta l’idratazione. “L’acqua è fondamentale per la termoregolazione: deve essere sempre disponibile, fresca e pulita, magari usando più ciotole in più punti della casa”, spiega la veterinaria. “Un trucchetto per invogliarli a bere è quello di aggiungere un goccino d’olio d’oliva direttamente nella ciotola oppure un pezzetto di cetriolo o dei frutti rossi”.

Durante i mesi estivi, inoltre, è normale osservare una lieve diminuzione dell’appetito. “Una lieve riduzione dell’appetito è fisiologica e spesso è un loro modo di autoregolarsi”. Per questo, consiglia l’esperta, è preferibile offrire il cibo “la mattina presto e la sera, dopo che tramonta il sole”, evitando di lasciare alimenti deperibili nella ciotola per molte ore.

Attenzione a barbecue e picnic

Particolare attenzione va prestata anche alle attività all’aperto. Durante barbecue e picnic è bene tenere lontani gli animali da carne condita o speziata, ossa e spiedini. Al mare, invece, il rischio principale è rappresentato dall’ingestione di acqua salata. “Se ingerita in eccesso può causare disturbi gastrointestinali (vomito e dissenteria, anche con sangue), oltre che disidratazione, e, nei casi più gravi – conclude De Marchi – anche un avvelenamento da sale che si chiama ipernatremia”.