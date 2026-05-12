Longevità attiva tra Milano e Monza, arriva Acti-Long con la mappa dei servizi

Al via una raccolta fondi per il progetto dell’Università Bicocca che connette i servizi sul territorio di Milano e Monza Brianza per prevenire il deterioramento cognitivo dei senior. La sfida all’insegna della longevità attiva si chiama Acti-Long, progetto innovativo che ha appena lanciato la sua campagna di crowdfunding, attiva su Ideaginger.it, all’interno del programma BiUniCrowd dell’Università di Milano-Bicocca.

Longevità in salute sì, ma come?

Acti-Long vuole essere punto di riferimento per anziani e caregiver sul territorio, in grado di orientare gli utenti e connettere i servizi disponibili, integrando informazione e ricerca scientifica.

L’invecchiamento è una fase della vita da supportare con competenza e inclusività. “In un mondo che corre sempre più veloce – osserva la ricercatrice Laura Veronelli, team leader del progetto – tante persone anziane si trovano ad affrontare difficoltà molto concrete nella vita di tutti i giorni. C’è il desiderio di dedicarsi ad attività stimolanti e di coltivare relazioni; non è semplice capire quali opportunità siano davvero adatte o anche solo disponibili. Ci si sente soli e le occasioni di socializzazione non sempre sono facili da trovare”.

Per i caregiver la situazione è altrettanto complessa, soprattutto in presenza di patologie croniche come il deterioramento cognitivo: trovare soluzioni adeguate per familiari non autosufficienti richiede tempo, energie e informazioni che non risultano sempre accessibili. Allo stesso tempo, cresce il bisogno di prevenzione: riconoscere precocemente i segnali di fragilità cognitiva e avere strumenti affidabili per orientarsi nel percorso di invecchiamento è oggi fondamentale.

Il progetto di Milano-Bicocca

Acti-Long nasce per rispondere a queste molteplici esigenze. Il progetto, coordinato dall’Università di Milano-Bicocca, mira a creare una piattaforma digitale, gratuita e semplice da usare, dedicata alla generazione over 60 e ai caregiver di pazienti con deterioramento cognitivo, dove ottenere informazioni scientificamente fondate sull’invecchiamento attivo e accedere a una mappa interattiva dei servizi sul territorio di Milano e Monza Brianza.

Gli utenti potranno anche partecipare a uno studio che include uno screening cognitivo gratuito per l’individuazione precoce di situazioni a rischio.

“Metteremo a disposizione contenuti chiari e scientificamente validati per aiutare le persone a comprendere come mantenere attiva la mente, rafforzare la riserva cognitiva e ridurre i fattori di rischio del decadimento cognitivo”, spiega la ricercatrice Laura Veronelli.

“Oggi molte risorse esistono già, ma sono frammentate e difficili da trovare; Acti-Long le renderà accessibili attraverso una mappa integrata dei servizi disponibili a Milano e nella provincia di Monza e Brianza: attività di training cognitivo, sostegno psicologico, iniziative sociali, stimolazione motoria, alfabetizzazione digitale e servizi dedicati ai caregiver. La piattaforma permetterà anche di prendere parte a uno studio innovativo di validazione digitale di una scala sui disturbi cognitivi soggettivi, al momento disponibile solo negli Stati Uniti, in collaborazione con l’Università del Salento, nostra partner nella realizzazione di questo progetto. Questo nuovo strumento consentirà di intercettare precocemente eventuali situazioni a rischio di deterioramento cognitivo e di mettere tempestivamente in atto interventi di prevenzione”.

La raccolta fondi

Per realizzare Acti-Long servono 10mila euro e il sostegno di tutti è fondamentale per raggiungere l’obiettivo che non si limita a supportare anziani e caregiver, ma il benessere della società nel suo complesso. Con i fondi raccolti attraverso la campagna di crowdfunding, il team prevede lo sviluppo della piattaforma e la sua gestione per il primo anno, garantendo la creazione di uno strumento stabile, accessibile e aggiornato nel tempo.

Ogni contributo può fare la differenza: non appena sarà raggiunto il 50% dell’obiettivo, Fondazione di Comunità Milano raddoppierà la somma permettendo la realizzazione di Acti-Long. Se le donazioni dovessero superare il budget previsto, sarà possibile aggiungere importanti funzionalità al sito: la creazione di una chatbot, che possa aiutare in tempo reale a orientarsi tra le varie informazioni, e un’area personale attraverso cui prendere parte ai progetti scientifici che riguardano gli stili di vita e l’invecchiamento attivo.

Il team include ricercatori, psicologi e neurologi dell’Università di Milano-Bicocca e dell’Università del Salento di Lecce, impegnati nello studio dell’invecchiamento sano e patologico con l’idea di trasformare le conoscenze scientifiche in strumenti concreti per le persone.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra Laura Veronelli, Roberta Daini e Valeria Isella, ha ricevuto il supporto scientifico di Daniele Romano, Paola Angelelli e Francesco Giaquinto per quanto riguarda lo studio sulla scala di valutazione dei disturbi soggettivi. Sara Pegoraro e Daniele Licciardo hanno contribuito alla preparazione del materiale che approfondisce il concetto di longevità attiva e prevenzione nell’ambito dell’invecchiamento sano, e alla creazione della rete di servizi sul territorio di Milano e Monza e Brianza.

Chi sosterrà il progetto riceverà delle ‘ricompense‘: consigli e materiale informativo su come sostenere la longevità attiva, la possibilità di partecipare a un webinar online dedicato all’argomento, fino a condividere idee, suggerimenti e contribuire attivamente allo sviluppo della piattaforma.