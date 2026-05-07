Hantavirus, Oms: "Grave malattia infettiva ma non è il prossimo Covid"

L’Oms ha chiarito che l’Hantavirus è una grave malattia infettiva, ma non rappresenta il rischio di una nuova pandemia come il Covid, sottolineando che la maggior parte della popolazione non sarà esposta. Sulla nave da crociera MV Hondius, oltre ai tre morti, sono stati registrati otto casi sospetti, di cui tre confermati, e le autorità sanitarie stanno monitorando equipaggio e passeggeri. Il virus può causare insufficienza respiratoria acuta e ha un’incubazione fino a sei settimane, rendendo essenziale l’accesso tempestivo alle cure. Intanto emerge che 23 passeggeri erano sbarcati già settimane fa senza controlli sanitari sistematici e senza essere contattati dalle autorità. “Non si tratta del prossimo Covid. Ma è una grave malattia infettiva. Pertanto, informazioni tempestive e accurate sono fondamentali, per sapere qual è la propria effettiva esposizione al virus. E la maggior parte delle persone non verrà mai esposta a questo virus”, ha spiegato Maria Van Kerkhove, epidemiologa dell’Oms, durante una conferenza stampa a Ginevra.