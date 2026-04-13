Longevità ed economia, Bonifacio Moroni nominato Ceo Global Guild Living

Mentre l’Italia invecchia e l’obiettivo è quello di una longevità sana, Guild Living annuncia la nomina di Bonifacio Moroni come Ceo Global. Moroni porta nella società specializzata nell’abitare e rivolta ai senior, un’esperienza costruita tra healthcare, insurance e consulenza strategica. Dopo le esperienze in Accenture e Axa Italia, ha ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer presso la Casa di Cura La Madonnina, per poi diventare Ceo di Smart Clinic. In seguito, è stato direttore per l’area di Bologna del Gruppo San Donato.

Le priorità del nuovo Ceo di Guild Living

“Sono felice di iniziare questo percorso. La vera sfida oggi non è vivere più a lungo, ma vivere meglio più a lungo. È qui che serve innovazione. Guild Living sviluppa un nuovo modello di senior living: integrato, proattivo, orientato alla prevenzione e alla qualità della vita. Un approccio che unisce benessere, socialità e autonomia, ridisegnando il modo in cui pensiamo alla longevità. Un progetto con un forte potenziale di impatto, per le persone e per il sistema. Felice di contribuire alla sua crescita”, commenta Bonifacio Moroni.

Il nuovo Ceo di Guild Living Global contribuirà all’evoluzione di un modello di abitare incentrato su una nuova idea di vita attiva, consapevole e di qualità. Le competenze e le capacità acquisite nel corso della sua consolidata carriera saranno alla base dell’espansione della Società in Italia e nel resto d’Europa.

Dopo l’annuncio di un piano di investimenti da 500 milioni di euro per 15 nuove residenze in Italia nei prossimi 5 anni, l’obiettivo di Guild Living è ampliare la rete di stakeholder e i target di riferimento, creando nuove sinergie con il settore assicurativo e con le associazioni, per favorire la crescita di un segmento nuovo, ma cruciale, per i prossimi anni.

Che cos’è Guild Living

Fondata da Eugene Marchese e Michael Eggington, la società conta oggi 83 appartamenti a Siena e altri in apertura in nuove località italiane e nel resto d’Europa. Nel 2025 ha accolto oltre 700 persone (residenti, ospiti di soggiorni temporanei, partecipanti ai retreat tematici).